ليفربول يحدد 3 أسماء لتعويض كوناتي

محمد همام

كتب - محمد همام

07:29 م 14/12/2025
إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول

كوناتي مدافع فريق ليفربول

كشفت تقارير صحفية عالمية، اليوم الأحد، أن إدارة نادي ليفربول حددت ثلاثة أسماء من أجل تدعيم الجانب الدفاعي، إلى جانب احتمالية خسارة خدمات إبراهيما كوناتي بعد نهاية الموسم.

ومن المقرر أن ينتهي عقد كوناتي مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق للدولي الفرنسي التوقيع لأي نادٍ بداية من فترة الانتقالات الشتوية، والرحيل بعد ذلك مجانًا.

ووفقًا لموقع "CaughtOffside" العالمي، فإن نادي ليفربول حدد ثلاثة أسماء في القائمة المختصرة لاستبدال كوناتي في حال رحيله عن "الريدز" عقب نهاية الموسم.

وتضم القائمة كلاً من جيرمي جاكيه مدافع فريق رين، ومارك جيهي قائد فريق كريستال بالاس، ونيكو شلوتربيك مدافع بوروسيا دورتموند.

وكان مارك جيهي قريبًا من الانتقال إلى صفوف ليفربول في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، قبل أن تتعطل الصفقة وتنهار بصورة رسمية بقرار من إدارة كريستال بالاس.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مارك جيهي مع كريستال بالاس بنهاية الموسم الجاري، حيث أبدى اللاعب الإنجليزي الدولي رغبته في عدم التوقيع، من أجل خوض تجربة جديدة.

الدوري الإنجليزي ليفربول إبراهيما كوناتي مارك جيهي

