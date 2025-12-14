لم يسلم اللاعب الإنجليزي فيل فودين من انتقادات المدرب الإسباني بيب جوارديولا، رغم أنه واصل تسجيل الأهداف لمانشستر سيتي في آخر 4 مباريات خاضها بالدوري الإنجليزي 2025-2026.

وعاد مانشستر سيتي من ملعب سيلهرست بارك، اليوم الأحد، بالفوز (3-0) على كريستال بالاس، في مباراة أقيمت ضمن الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

جوارديولا ينتقد أداء فودين مع مانشستر سيتي

واصل فودين تألقه مع مانشستر سيتي، ليسجل هدفًا في كريستال بالاس.

وساهم فودين بـ7 أهداف في آخر 4 مباريات بالدوري الإنجليزي، حيث نجح في تسجيل 6 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة وحيدة.

وقال جوارديولا في تصريحاته بعد مباراة كريستال بالاس: "فودين لم يقدم مباراة جيدة، لم يلعب بشكل جيد.. لقد فقد الكثير من الكرات وكان مستعجلًا في كل لمسة، وعليه أن يكون أكثر هدوءًا وأن يحافظ على الكرة وأن يمرر في التوقيت المناسب".

وأضاف: "فودين لديه فرصة لفهم كرة القدم بشكل أفضل، لكنه لن يتحسن من حيث الجودة الفردية لأنه بالفعل على مستوى عالٍ جدًا".

وأكمل: "يمكنه أن يتحسن في الطريقة التي يجب أن يتصرف بها في مواقف معينة، متى يسرع أو أحيانًا متى يبطئ الرتم، والجميع لديه مجال للتحسن".

وتابع: "فودين لا يقدر بثمن.. إنه لا يصدق عندما يكون قريبًا من منطقة الجزاء".

وفي سياق متصل، أردف جوارديولا: "روبن دياز قائد حقيقي، زعيم حقيقي، إنه لاعب مذهل وسيبقى قائدًا لمانشستر سيتي لسنوات عديدة مقبلة".

قبل أن يختتم: "لم نصل بعد إلى أفضل مستوى لنا.. علينا أن نتحسن أكثر وأكثر، ولسنا في وضع مثالي، لكننا قريبون من قمة الدوري الإنجليزي، وكذلك نحن في موقف جيد في دوري أبطال أوروبا".

يشار إلى أن مانشستر سيتي يحتل وصافة الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن المتصدر أرسنال.