كشفت تقارير صحفية، عن مساعي إدارة توتنهام هوتسبير، للتعاقد مع مدير فني جديد، حال اتخاذ قرارًا رسميًا بإقالة المدرب الدنماركي توماس فرانك.

توتنهام يتواجد في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 22 نقطة، وتلقى الفريق هزيمة مدوية على يد نوتنجهام فورست، بثلاثية نظيفة.

توماس فرانك يخيب آمال توتنهام

وبحسب ما ذكرته شبكة "fichajes" الإسبانية، فإن توتنهام يشعر بأن مشروع توماس فرانك لا يسير على النحو المأمول، لذا يتوقع اتخاذ قرارات مصيرية حال استمرار النتائج السلبية.

وتوقعت إدارة توتنهام موسمًا أكثر استقرارًا وتنافسية، لكن النتائج لم تكن مُرضية، كما أن أسلوب اللعب لم يكن مُقنعًا، خاصة أن الفريق يتواجد بعيدًا عن المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

ويتحمل توماس فرانك مسؤولية الوضع الحالي للفريق، حيث أخفق في إيجاد أسلوب لعب واضح، مع غياب التناسق والهوية المميزة، خاصة على الصعيد الهجومي.

وافتقد توتنهام خلال مواجهة نوتنجهام للحماس والتنظيم، وقدّم اللاعبين أداءً ضعيفًا، مما أثار الشكوك حول عمل الدنماركي توماس فرانك.

تشافي هيرنانديز مرشح لقيادة توتنهام

وفقًا لتقرير "fichajes" فقد برز اسم المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز كمرشحًا محتملاً لخلافة توماس فرانك، كونه خيارًا متاحًا وتحظى سيرته الذاتية بقبول جيد في توتنهام.

وينظر توتنهام إلى تشافي كمدرب يمكنه إرساء النظام، والتحكم بالكرة، وبناء هوية واضحة، وهي عناصر يفتقر إليها توتنهام حاليًا، علاوة على مسيرة فريق برشلونة القوية تحت قيادة المدرب الإسباني.

ورغم ذلك، فإن وصول تشافي سيمثل تحولاً كبيرًا في أسلوب لعب توتنهام، الطامح في استعادة مكانته المرموقة، وتحسين قراراته داخل الملعب، مع تقديم صورة أكثر ثباتًا.