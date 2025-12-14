علق المدير الفني الدنماركي توماس فرانك، مدرب نادي توتنهام هوتسبير، على مستقبله، بعد أن تلقى هزيمة جديدة هذا المساء أمام نوتنجهام فورست.

وخسر توتنهام خارج أرضه (3-0) أمام نوتنجهام في مباراة أقيمت على ملعب سيتي جراوند، ضمن الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

مستقبل توماس فرانك مع توتنهام

وقال فرانك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم بعد مباراة نوتنجهام بحسب ما نقل موقع فوتبول لندن: "لا أرى سببًا يمنعني من الحصول على وقت كاف مع توتنهام".

وأضاف منتقدًا سياسة توتنهام في إقالة المدربين: "أعتقد أنه من الواضح جدًا أنه إذا لم يحصل أحد على الوقت فلن يتمكن أحد من تحسين الوضع، هذا ليس حلًا سريعًا".

وواصل تصريحاته: "أفعل كل شيء من أجل التحكم في عواطفي.. لدي عواصف في داخلي، لأنه بالطبع أمر محبط جدًا أننا لم نؤد بشكل جيد أمام نوتنجهام فورست بعد 3 مباريات جيدة، لذا من المهم جدًا أن أكون هادئًا ومتوازنًا".

وتابع: "كنت صريحًا جدًا مع اللاعبين في غرفة الملابس.. كانت مباراة سيئة جدًا، لا شك في ذلك".

قبل أن يختتم: "يجب أن يعلم الجميع أن تغيير هذا الموضع سيستغرق وقتًا، هذه هي الحقيقة التي لا يحب أحد سماعها".