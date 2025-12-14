المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

2 2
18:30
ماينز

ماينز

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

1 1
18:30
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

الدوري الإيطالي
جنوى

جنوى

1 2
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي
بولونيا

بولونيا

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
موناكو

موناكو

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

0 3
16:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

1 0
16:00
نابولي

نابولي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

2 2
13:30
ساسولو

ساسولو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

بعد خسارة جديدة.. توماس فرانك يعلق على مستقبله مع توتنهام

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:06 م 14/12/2025
توماس فرانك

توماس فرانك - مدرب توتنهام

علق المدير الفني الدنماركي توماس فرانك، مدرب نادي توتنهام هوتسبير، على مستقبله، بعد أن تلقى هزيمة جديدة هذا المساء أمام نوتنجهام فورست.

وخسر توتنهام خارج أرضه (3-0) أمام نوتنجهام في مباراة أقيمت على ملعب سيتي جراوند، ضمن الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

مستقبل توماس فرانك مع توتنهام

وقال فرانك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم بعد مباراة نوتنجهام بحسب ما نقل موقع فوتبول لندن: "لا أرى سببًا يمنعني من الحصول على وقت كاف مع توتنهام".

وأضاف منتقدًا سياسة توتنهام في إقالة المدربين: "أعتقد أنه من الواضح جدًا أنه إذا لم يحصل أحد على الوقت فلن يتمكن أحد من تحسين الوضع، هذا ليس حلًا سريعًا".

وواصل تصريحاته: "أفعل كل شيء من أجل التحكم في عواطفي.. لدي عواصف في داخلي، لأنه بالطبع أمر محبط جدًا أننا لم نؤد بشكل جيد أمام نوتنجهام فورست بعد 3 مباريات جيدة، لذا من المهم جدًا أن أكون هادئًا ومتوازنًا".

وتابع: "كنت صريحًا جدًا مع اللاعبين في غرفة الملابس.. كانت مباراة سيئة جدًا، لا شك في ذلك".

قبل أن يختتم: "يجب أن يعلم الجميع أن تغيير هذا الموضع سيستغرق وقتًا، هذه هي الحقيقة التي لا يحب أحد سماعها".

الدوري الإنجليزي توتنهام توماس فرانك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg