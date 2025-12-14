المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
إعلان

ظهير نيوكاسل يفتح الباب أمام مانشستر سيتي

محمد همام

كتب - محمد همام

08:41 م 14/12/2025
نيوكاسل

فريق نيوكاسل يونايتد

فتح الظهير الإنجليزي تينو ليفرامينتو لاعب فريق نيوكاسل، الباب أمام مانشستر سيتي من أجل الحصول على خدماته لتعزيز الجبهة اليمنى.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن تينو ليفرامينتو قرر تأجيل توقيع عقد جديد مع نيوكاسل، حيث يُبقي خياراته مفتوحة وسط اهتمام من مانشستر سيتي.

وكان تينو ليفرامينتو قد انتقل إلى نيوكاسل قادمًا من ساوثامبتون في صيف 2023، حيث يمتلك عقدًا مع "جيش المدينة" حتى صيف 2028.

ويُعد نادي مانشستر سيتي من بين أبرز الأندية الإنجليزية التي ترغب في التعاقد مع اللاعب بطلب من الإسباني بيب جوارديولا.

ويُعتبر تينو ليفرامينتو من ناشئي فريق تشيلسي، حيث تم تصعيده إلى فريق تحت 23 عامًا قبل أن ينتقل إلى ساوثامبتون في عام 2021، ومنه إلى نيوكاسل.

وخاض الدولي الإنجليزي 15 مباراة مع نيوكاسل خلال هذا الموسم، حيث استطاع أن يصنع هدفًا دون أن يسجل، وذلك في مسابقة الدوري الإنجليزي.

الدوري الإنجليزي نيوكاسل مانشستر سيتي ليفرامينتو

الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

التعليقات

