ظهير نيوكاسل يفتح الباب أمام مانشستر سيتي

فتح الظهير الإنجليزي تينو ليفرامينتو لاعب فريق نيوكاسل، الباب أمام مانشستر سيتي من أجل الحصول على خدماته لتعزيز الجبهة اليمنى.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن تينو ليفرامينتو قرر تأجيل توقيع عقد جديد مع نيوكاسل، حيث يُبقي خياراته مفتوحة وسط اهتمام من مانشستر سيتي.

وكان تينو ليفرامينتو قد انتقل إلى نيوكاسل قادمًا من ساوثامبتون في صيف 2023، حيث يمتلك عقدًا مع "جيش المدينة" حتى صيف 2028.

ويُعد نادي مانشستر سيتي من بين أبرز الأندية الإنجليزية التي ترغب في التعاقد مع اللاعب بطلب من الإسباني بيب جوارديولا.

ويُعتبر تينو ليفرامينتو من ناشئي فريق تشيلسي، حيث تم تصعيده إلى فريق تحت 23 عامًا قبل أن ينتقل إلى ساوثامبتون في عام 2021، ومنه إلى نيوكاسل.

وخاض الدولي الإنجليزي 15 مباراة مع نيوكاسل خلال هذا الموسم، حيث استطاع أن يصنع هدفًا دون أن يسجل، وذلك في مسابقة الدوري الإنجليزي.