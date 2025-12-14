المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
حضور احتفال جوتا.. ليدز يخطف نقطة التعادل من برينتفورد في بريميرليج

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

09:02 م 14/12/2025
ليدز

احتفال كالفيرت لوين لاعب ليدز

فرط فريق برينتفورد في انتصاره أمام ضيفه فريق ليدز يونايتد، بالمباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة برينتفورد ضد ليدز انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، مساء اليوم الأحد، على ملعب جي تك، لحساب الجولة الـ16 من بريميرليج.

تعادل برينتفورد وليدز

جوردان هندرسون افتتح أهداف المباراة ضد ليدز، بعدما سجل الهدف الأول في الدقيقة الـ70، والذي احتفل بالهدف على طريقة ديوجو جوتا، لاعب ليفربول الراحل.

ثم عدل دومينيك كالفيرت ليوين هدف التعادل لصالح الضيوف، بالدقيقة 82، لتكون نتيجة مباراة برينتفورد ضد ليدز النهائية (1-1).

برينتفورد رفع رصيده إلى 20 نقطة، ليحتل المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما ليدز يونايتد أصبح لديه 16 نقطة، ليتواجد بالمرتبة الـ17.

وتنتهي الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بالمباراة التي تجمع بين مانشستر يونايتد ضد بورنموث، والمقرر لها في الساعة العاشرة مساء غد الإثنين، على ملعب أولد ترافورد.

مباراة برينتفورد القادمة
