مانشستر سيتي يستهدف نجم توتنهام لتنفيذ طلب جوارديولا

يستهدف نادي مانشستر سيتي تعزيز الجبهة اليمنى بطلب من المدرب الإسباني بيب جوارديولا، والذي أبدى في أكثر من مناسبة لإدارة "السيتيزنز" رغبته في التعاقد مع لاعب في هذه الجبهة.

وأفاد موقع "TEAMtalk" العالمي، أن نادي مانشستر سيتي يتابع وضع الظهير الإسباني بيدرو بورو لاعب فريق توتنهام هوتسبير، من أجل تدعيم الجبهة اليمنى.

ومن المقرر أن ينتهي عقد صاحب الـ26 عامًا مع "السبيرز" في صيف 2028، وهنا تنوي إدارة النادي اللندني تقديم عرض يتضمن زيادة في راتبه لإقناع اللاعب بالبقاء، ومحاولة رفض العروض الأخرى.

ويتقاضى الدولي الإسباني راتبًا أسبوعيًا يُقدر بـ85 ألف جنيه إسترليني، حيث يُعد أعلى اللاعبين من حيث الراتب هما الثنائي كريستيان روميرو وتشافي سيمونز بقيمة 195 ألف جنيه إسترليني.

وسبق أن لعب بيدرو بورو في صفوف مانشستر سيتي عام 2019، قبل أن يرحل بصورة نهائية بعد سلسلة من الإعارات في عام 2022 إلى نادي سبورتنج لشبونة.

وانتقل بورو إلى صفوف فريق توتنهام "السبيرز" في 2023، في صفقة مالية قدرت بـ40 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

ولعب بورو في الموسم الحالي 2025-2026، 25 مباراة في مختلف المسابقات، حيث صنع أربعة أهداف دون أن يسجل.