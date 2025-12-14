المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

2 2
18:30
ماينز

ماينز

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

0 1
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

1 1
18:30
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

الدوري الإيطالي
جنوى

جنوى

1 2
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي
بولونيا

بولونيا

0 0
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

0 0
21:45
موناكو

موناكو

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

0 3
16:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

1 0
16:00
نابولي

نابولي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

2 2
13:30
ساسولو

ساسولو

مانشستر سيتي يستهدف نجم توتنهام لتنفيذ طلب جوارديولا

محمد همام

كتب - محمد همام

09:50 م 14/12/2025
توتنهام

فريق توتنهام هوتسبير

يستهدف نادي مانشستر سيتي تعزيز الجبهة اليمنى بطلب من المدرب الإسباني بيب جوارديولا، والذي أبدى في أكثر من مناسبة لإدارة "السيتيزنز" رغبته في التعاقد مع لاعب في هذه الجبهة.

وأفاد موقع "TEAMtalk" العالمي، أن نادي مانشستر سيتي يتابع وضع الظهير الإسباني بيدرو بورو لاعب فريق توتنهام هوتسبير، من أجل تدعيم الجبهة اليمنى.

ومن المقرر أن ينتهي عقد صاحب الـ26 عامًا مع "السبيرز" في صيف 2028، وهنا تنوي إدارة النادي اللندني تقديم عرض يتضمن زيادة في راتبه لإقناع اللاعب بالبقاء، ومحاولة رفض العروض الأخرى.

ويتقاضى الدولي الإسباني راتبًا أسبوعيًا يُقدر بـ85 ألف جنيه إسترليني، حيث يُعد أعلى اللاعبين من حيث الراتب هما الثنائي كريستيان روميرو وتشافي سيمونز بقيمة 195 ألف جنيه إسترليني.

وسبق أن لعب بيدرو بورو في صفوف مانشستر سيتي عام 2019، قبل أن يرحل بصورة نهائية بعد سلسلة من الإعارات في عام 2022 إلى نادي سبورتنج لشبونة.

وانتقل بورو إلى صفوف فريق توتنهام "السبيرز" في 2023، في صفقة مالية قدرت بـ40 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

ولعب بورو في الموسم الحالي 2025-2026، 25 مباراة في مختلف المسابقات، حيث صنع أربعة أهداف دون أن يسجل.

مانشستر سيتي توتنهام هوتسبير بيب جوارديولا

أخبار الميركاتو

حكيم زياش
الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
فنربخشة

غير معلنة

مباشر
مارسيليا

مارسيليا

0 0
موناكو

موناكو

43

هدف ضائع لموناكو بعد تسديدة من فولارين بالوجون داخل منطقة الجزاء وانقاذ من الدفاع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ألافيس

ألافيس

0 1
ريال مدريد

ريال مدريد

40

ضغط من جانب فريق ألافيس ولكن دون جدوى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
