توقع جاري نيفيل، لاعب مانشستر يونايتد السابق، أن محمد صلاح نجم ليفربول سيستمر في صفوف الفريق بعد الانتهاء من المشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويأتي ذلك بعد الأزمة التي عانى منها صلاح بسبب غيابه عن المباريات الأخيرة رفقة الريدز، قبل أن يدلي اللاعب بتصريحات نارية ضد ليفربول وسلوت.

ولكن شارك صلاح في مباراة ليفربول الأخيرة أمام برايتون في الدوري الإنجليزي، بعدما كان جالسًا على مقاعد البدلاء، بسبب إصابة جوميز، حيث استطاع أن يصنع الهدف الثاني لإيكيتيكي ويفوز الريدز بنتيجة 2-0، وسط تشجيع حار من الجماهير لصلاح.

تعليق جاري نيفيل على مستقبل صلاح مع ليفربول

وقال نيفيل في تصريحات لشبكة "إن بي سي سبورتس": "انظروا، أنا لست محايداً في هذا الأمر بمعنى أنني مشجع لمانشستر يونايتد بشكل واضح".

وأضاف: "لكن إذا كنت أتحدث عن الأمر من منظور الدوري الإنجليزي الممتاز، فأعتقد أنها كانت خطوة ذكية أمس من جانب ليفربول وأرني سلوت لإشراك محمد صلاح في الملعب لتهدئة الموقف".

وتابع: "أعتقد أن صلاح سيتوصل إلى نوع من التسوية مع ليفربول أو أنهم توصلوا بالفعل، وأن ما حدث بالأمس لم يكن بمثابة جولة شرف لرحيله، بل كان الأمر أشبه بذهابه إلى كأس الأمم الأفريقية ثم يمكنه العودة واللعب مع ليفربول".

وتابع:"الشيء الوحيد الذي أشعر به حيال هذا الأمر هو أن آرني سلوت قال إنه كان يبحث عن اعتذار".

وأتم: "في نهاية المطاف، لو كان مدربنا السير أليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد آنذاك، لكان سيطالب بنوع من الاعتذار، لقد حدثت مواقف كهذه".