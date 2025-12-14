المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
المغرب (الثاني)

المغرب (الثاني)

- -
16:30
الإمارات

الإمارات

كأس العرب
السعودية

السعودية

- -
19:30
الأردن

الأردن

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
بورنموث

بورنموث

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
كومو

كومو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

جاري نيفيل: أتوقع استمرار محمد صلاح مع ليفربول بعد أمم أفريقيا

طارق متولي

كتب - طارق متولي

10:52 م 14/12/2025
محمد صلاح نجم ليفربول

محمد صلاح

توقع جاري نيفيل، لاعب مانشستر يونايتد السابق، أن محمد صلاح نجم ليفربول سيستمر في صفوف الفريق بعد الانتهاء من المشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويأتي ذلك بعد الأزمة التي عانى منها صلاح بسبب غيابه عن المباريات الأخيرة رفقة الريدز، قبل أن يدلي اللاعب بتصريحات نارية ضد ليفربول وسلوت.

ولكن شارك صلاح في مباراة ليفربول الأخيرة أمام برايتون في الدوري الإنجليزي، بعدما كان جالسًا على مقاعد البدلاء، بسبب إصابة جوميز، حيث استطاع أن يصنع الهدف الثاني لإيكيتيكي ويفوز الريدز بنتيجة 2-0، وسط تشجيع حار من الجماهير لصلاح.

تعليق جاري نيفيل على مستقبل صلاح مع ليفربول

وقال نيفيل في تصريحات لشبكة "إن بي سي سبورتس": "انظروا، أنا لست محايداً في هذا الأمر بمعنى أنني مشجع لمانشستر يونايتد بشكل واضح".

وأضاف: "لكن إذا كنت أتحدث عن الأمر من منظور الدوري الإنجليزي الممتاز، فأعتقد أنها كانت خطوة ذكية أمس من جانب ليفربول وأرني سلوت لإشراك محمد صلاح في الملعب لتهدئة الموقف".

وتابع: "أعتقد أن صلاح سيتوصل إلى نوع من التسوية مع ليفربول أو أنهم توصلوا بالفعل، وأن ما حدث بالأمس لم يكن بمثابة جولة شرف لرحيله، بل كان الأمر أشبه بذهابه إلى كأس الأمم الأفريقية ثم يمكنه العودة واللعب مع ليفربول".

وتابع:"الشيء الوحيد الذي أشعر به حيال هذا الأمر هو أن آرني سلوت قال إنه كان يبحث عن اعتذار".

وأتم: "في نهاية المطاف، لو كان مدربنا السير أليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد آنذاك، لكان سيطالب بنوع من الاعتذار، لقد حدثت مواقف كهذه".

مباراة ليفربول القادمة
محمد صلاح ليفربول صلاح فريق ليفربول مستقبل صلاح مستقبل محمد صلاح

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg