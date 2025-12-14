كشفت تقارسر صحفية، أن إدارة نادي ليفربول اتخذت خطوة جادة، من أجل التعاقد مع الجناح الغاني المتألق، أنطوان سيمينيو، لاعب بورنموث، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

التقارير أن ليفربول قد اتخذ خطوة كبيرة في سعيه وراء نجم بورنموث أنطوان سيمينيو، حيث بدأ النادي رسميًا محادثات بشأن هيكل دفع المهاجم

ويتطلع نادي ليفربول إلى تعزيز خط هجومه بلاعب يجيد اللعب في مركز الجناح، نظرًا إلى الغموض الذي يكتنف مصير الجناح الدولي المصري، محمد صلاح.

ليفربول يتحرك لضم أنطوان سيمينيو

وبحسب ما ذكرته شبكة "كوت أوفسايد" فقد تم إبلاغ محمد صلاح بقرار الإدار ة المتمثل في التعاقد مع جناح جديد، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وبدأ الريدز بشكل رسمي محادثات جادة مع إدارة بورنموث، لمحاولة التعاقد مع سيمينيو، وقد تركزت المناقشات حول التفاصيل المالية للصفقة.

وأشار التقرير إلى أن صلاح تم إبلاغه بنية النادي في التعاقد مع سيمينيو، الذي يمكنه اللعب على اللاعب كجناح أيمن أو أيسر.

وتزامنت تلك التطورات مع تركيز إدارة نادي ليفربول على حل الخلافات الأخيرة بين صلاح ومدربه الهولندي آرني سلوت، مع عودة اللاعب للمباريات بشكل طبيعي.

صلاح وخيار الدوري السعودي

نوه التقرير بأن خيار الانتقال إلى أحد كبار الدوري السعودي للمحترفين يظل مطروحًا على طاولة محمد صلاح وليفربول، لاسيما في الميركاتو الشتوي القادم.

وأجرت إدارة ليفربول محادثات مع أندية سعودية أبدت اهتمامها بضم صلاح، وهو الأمر الذي تسبب في اشتعال غضب "مو"، حيث شعر اللاعب بالخيانة من جانب النادي.

ومع اقتراب انضمام سيمينيو، يبقى مستقبل صلاح غامضًا، خاصة أن اللاعب كان قد ألمح في وقتٍ سابق إلى أن مباراة برايتون قد تكون الأخيرة له مع النادي، مشيرًا إلى احتمالية رحيله.

وخطف الفرعون المصري الأنظار بعد عودته إلى مباريات ليفربول، بالمشاركة بديلاً أمام برايتون، والتي فاز خلالها الريدز (2-0)، وقد طاف صلاح حول الملعب عقب انتهاء المباراة، بينما كان المشجعون يغنون له.

لماذا يعد سيمينيو خيارًا مثاليًا؟

وكان الغاني الدولي سيمينيو أحد أكثر المهاجمين المطلوبين في الدوري الإنجليزي، خلال الأشهر الـ 18 الماضية، خاصة أندية مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير.

وشهد الموسم الحالي 2025/26، تسجيل سيمينيو 6 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة في 14 مباراة ببطولة الدوري الإنجليزي، بينما سجل خلال الموسم الماضي إحراز 11 هدفًا في البريميرليج.

ويبلغ إجمالي أهداف سيمينيو في مسيرته الكروية حتى الآن 55 هدفًا و36 تمريرة حاسمة في 268 مباراة مع أندية بورنموث، وبريستول سيتي، ونيوبورت كاونتي، وسندرلاند.

وعلى الرغم من خطورته الأساسية كجناح أيمن يميل إلى اليسار، إلا أنه قدم أداءً مميزًا للغاية كجناح أيمن، وأيضًا في مركز رأس مهمة، ما يجعله خيارًا مثاليًا لدعيم هجوم الريدز.