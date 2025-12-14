المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
توتنهام يغري جوهرة أفريقية بالمال لضم هدف السيتي وليفربول

محمد همام

كتب - محمد همام

11:44 م 14/12/2025
بورنموث

فريق بورنموث

ذكرت تقارير صحفية عالمية دخول نادي توتنهام هوتسبير بقوة من أجل الفوز بخدمات اللاعب الغاني أنطوان سيمينيو، جناح فريق بورنموث، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

صاحب الـ25 عامًا يُعد هدفًا لكبار الدوري الإنجليزي منذ الموسم الماضي، قبل أن يتجدد الطلب على الجناح الدولي الغاني من أندية مثل ليفربول ومانشستر سيتي، بجانب دخول توتنهام هوتسبير في السباق.

وأفاد موقع "TEAMtalk" العالمي، مساء الأحد، عن استعداد نادي توتنهام هوتسبير لتغيير هيكل الأجور من أجل إغراء سيمينيو بالتعاقد معه في يناير.

ويمتلك الدولي الغاني شرطًا جزائيًا في عقده يُقدر بقيمة 65 مليون جنيه إسترليني، كما سينخفض هذا الشرط في الصيف المقبل إلى 60 مليون جنيه إسترليني.

ورغم ذلك، فإن إدارة بورنموث ليست لديها أي رغبة في مناقشة عروض لاعبها الغاني في يناير، حيث تفضل رحيله في الصيف المقبل نظرًا لدوره مع الفريق.

ويحصل اللاعب الغاني الدولي على راتب أسبوعي يُقدر بـ75 ألف جنيه إسترليني، لكن سيحصل على عرض مالي أكبر بالتأكيد إذا ما أراد التوقيع لـ"السبيرز".

ويُعد أعلى لاعبين من جانب توتنهام هوتسبير حصولًا على أجر هما كريستيان روميرو وتشافي سيمونز بقيمة 195 ألف جنيه إسترليني.

جدير بالذكر أن سيمينيو شارك مع بورنموث في الموسم الحالي في 15 مباراة، سجل خلالها ستة أهداف وصنع ثلاثة أهداف حاسمة.

الدوري الإنجليزي ليفربول مانشستر سيتي توتنهام بورنموث سيمينيو

