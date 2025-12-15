صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإسبانية أو الإيطالية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

caughtoffside

إبلاغ صلاح بصفقة ليفربول

اتخذ نادي ليفربول خطوة كبيرة نحو سعيه لضم أنطوان سيمينيو، لاعب فريق بورنموث، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبدأ ليفربول المفاوضات لضم سيمينيو، مع بورنموث، وتمت مناقشة قيمة الصفقة، كما تم إبلاغ محمد صلاح بالعمل لحسم الصفقة.

سكاي

حلم توماس فرانك

يتوقع توماس فرانك، أن يحصل على الوقت الكافي من أجل حل كل مشاكل توتنهام، بعد السقوط المدوي أمام نوتنجهام فورست.

توتنهام سقط أمام نوتنجهام بثلاثية دون رد، حين يصر توماس فرانك أنه لا يوجد حل سريع لإنهاء أزمات الفريق اللندني.

ميرور

دفاع أرتيتا

دافع ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، عن مهاجمه فيكتور جيوكيريس، ووجه رسالة قاسية لزملائه.

حيث أكد أرتيتا أن جيوكيريس يحتاج إلى تمريرات أفضل من زملائه، حتى يظهر بشكل مختلف في الملعب، خاصة بعد الأداء المتواضع أمام وولفرهامبتون.

الصحافة الإسبانية

سبورت

شكوى ضد برشلونة

قدم نادي راسينج سانتاندير شكوى ضد نظيره برشلونة، إلى مسؤولي الليجا، بسبب صفقة انتقال اللاعب بابلو توري إلى ريال مايوركا.

وكان من المقرر أن يحصل راسينج على نسبة من الصفقة حال بيعه بنفس المبلغ الذي اشتراه به وهو 5 ملايين يورو، لكنه باعه بـ 4.95 مليون يورو فقط.

ويرى سانتاندير أن ما فعله برشلونة أمر متعمد، لحرمان الفريق من نسبته في الصفقة، وطلب الفريق الإسباني من إدارة الليجا الحصول على نسبة من عملية البيع.

موندو ديبورتيفو

أسابيع حاسمة لشتيجن

يعيش الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن أسابيع حاسمة في صفوف برشلونة، حيث يتمسك بالاستمرار في صفوف الفريق الكتالوني.

الحارس الألماني يرغب في العودة للمشاركة مع برشلونة، لكنه لم يغلق الباب أمام الرحيل، بشرط الحصول على جميع بنود عقده الممتد حتى عام 2028.

ويرفض تير شتيجن التنازل عن مستحقاته المالية المتبقية في عقده، حال رحيله عن صفوف برشلونة، لأنه يعتبر نفسه ساعد النادي، بمساهمته في تسجيل زملائه من خلال تأجيل الحصول على جزء من راتبه.

آس

ريال مدريد يراقب جوهرة كريستال بالاس

يراقب نادي ريال مدريد مستوى اللاعب آدم وارتون، نجم خط وسط فريق كريستال بالاس، بعد تألقه مع النادي الإنجليزي، منذ الموسم الماضي، تمهيدًا للتعاقد معه.

ويعد وارتون أحد أبرز الأسماء التي ستكون على رأس الصفقات الصيفية المنتظرة، في ظل اهتمام عدة أندية بضمه مثل: مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي وليفربول.

الصحافة الإيطالية

فوتبول إيطاليا

سعادة كيفو

عبر كريستيان كيفو، المدير الفني لنادي إنتر، عن سعادته بعودة فريقه إلى صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، بعد أن صرح بأن فريقه قد تم استبعاده في المراحل الأولى من موسم 2025-2026.

وقال كيفو: "أحب الحديث عن المباراة وما رأيته على أرض الملعب، لقد كانت مباراة صعبة الليلة، في هذا الجو، وضد فريق قوي منذ تولي دي روسي المسؤولية، سأكتفي بالنقاط الثلاث، فهي الأهم".

اشتباكات جنوى

اشتعلت الأجواء خارج ملعب ماراسي، إذ ظهرت بعض المشاهد المؤسفة قبل مباراة جنوى وإنتر، حيث قام مشجعو الفريقين برمي المقذوفات على بعضهم البعض، واعتدوا على الشرطة.

وألقت مجموعة من مشجعي جنوى، أشياءً من بينها ألعاب نارية على بعض أنصار إنتر، الذين كانوا يستعدون لدخول مدرجات الملعب.

الصحافة الفرنسية

فلوريان توفان الأفضل

فاز فلوريان ثوفان، لاعب لانس، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي في شهر نوفمبر الماضي، للمرة الثانية هذا الموسم، وذلك بفضل هدفيه في مرمى أنجيه، ليتفوق ذلك على ماسون جرينوود، الذي فاز بالجائزة في أكتوبر الماضي، وفالنتين رونجييه (رين).

وحقق توفان الجائزة للمرة الثانية هذا الموسم، بعد فوزه بها في سبتمبر الماضي، وبفضل هدفين وتمريرتين حاسمتين في نوفمبر، يُعدّ ثوفان اللاعب الأبرز في فريق لانس، الذي يقوده فنيًا، بيير ساج.

وقد تفوّق في الترتيب على ماسون غرينوود (مارسيليا).

صلاح ينافس على جائزة "ذا بيست"

لو باريزيان

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن حفل توزيع جوائز الأفضل "ذا بيست" سيُقام يوم الثلاثاء المقبل، وتواجد اسم النجم الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، ضمن قائمة المرشحين للفوز بالجائزة.

ويُعدّ عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان ومواطنه كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، وكذلك هاري كين مهاجم وهداف بايرن ميونخ، من بين المرشحين الـ11 للفوز بجائزة الأفضل.

إلى جانب مبابي وديمبيلي، تضمّ القائمة التي أعلنها (فيفا) كلاً من لامين يامال، نجم برشلونة الصاعد، ونجوم باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، ونونو مينديز، وفيتينيا.

الصحافة الألمانية

بيلد

كين يمنع إحراج بايرن ميونخ

سلطت صحيفة بيلد الألمانية الضوء على تعثر بايرن ميونخ في مباراة ماينز في الدوري الألماني، على الرغم من الأداء الكبير والمتميز بالنسبة للبافاري في الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن هاري كين منع البافاري من التعرض للخسارة في المباراة بعد تسجيله ركلة جزاء في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

وتداولت الصحيفة تواجد مولر مهاجم بايرن ميونخ السابق في مدرجات ملعب الفريق، حيث قالت إن اللاعب قطع مسافة 8345 كيلومترًا جويًا ليشهد فقط خسارة بايرن ميونخ نقاطًا على أرضه للمرة الأولى هذا الموسم في الدوري الألماني.

ويأتي ذلك في ظل احتفال ماينز بأول مباراة مع مدربه الجديد أورس فيشر في الدوري الألماني، حيث نجح السويسري في اقتناص نقطة من بايرن ميونخ في اللقاء، في إشارة واضحة إلى زيادة فرص نجاحه مع الفريق في الفترة المقبلة.

دير شبيجل

انتهاء سلسلة انتصارات دورتموند

من جانبه، قالت صحيفة دير شبيجل الألمانية، إن بوروسيا دورتموند أنهى سلسلة انتصاراته في الدوري الألماني، بعد التعادل أمام فرايبورج بنتيجة 1-1.

وأضافت أنه بعد أن لعب دورتموند بعشرة لاعبين بسبب طرد أحد لاعبيه، أهدر الفريق تقدمه بهدف نظيف، وأضاع فرصة الصعود إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري.

ويأتي ذلك بعدما بدأ دورتموند المباراة بسيرهو جيراسي وفابيو سيلفا في خط الهجوم لأول مرة، في حين غاب جوليان براندت ووالديمار بسبب الإصابة، بينما كان الجدل الوحيد في اللقاء بسبب دفعة من يان كوتو لاعب دورتموند على خط التماس ضد يوهان مانزامبي، الذي

سقط بعد ذلك على لوحات الإعلانات وأبدى غضبه، ثم أشهر الحكم فيليكس زواير البطاقة الصفراء في وجه كلا اللاعبين.