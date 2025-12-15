استفاض المدير الفني البرتغالي روبن أموريم، مدرب نادي مانشستر يونايتد، في التعليق على مستقبل اللاعب الإنجليزي كوبي ماينو، موضحًا أنه سيكون سعيدًا إذا جاء صاحب الـ20 عامًا من أجل التحدث معه عن رغبته في مغادرة ملعب أولد ترافورد.

ويعاني ماينو في مانشستر يونايتد هذا الموسم، إذ لم يبدأ أساسيًا في أي مباراة بالدوري الإنجليزي.

تصريحات أموريم عن مستقبل ماينو مع مانشستر يونايتد

وقال أموريم في تصريحات عبر شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "إذا جاء ماينو وتحدث معي، سأتحدث معه.. لن أقول ما الذي سأقوله، لكن سأكون سعيدًا جدًا إذاء جاء للتحدث معي بشأن رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد".

وأضاف: "أريد فقط أن يكون اللاعبون سعداء، وأن يدركوا أن لكل شخص أهدافه الخاصة".

وواصل تصريحاته: "يمكن لماينو أن يلعب في أكثر من مركز، لكن الأمر صعب.. عندما تنظر إلى فريقنا بوجود كونيا ومبيومو وبرونو، يجب أن تفكر، من هو اللاعب الذي سيوقف التحولات الهجومية؟".

وتابع: "ربما إذا لعبنا بـ3 لاعبين في الوسط، سيحصل ماينو على دقائق أكثر، لكن حينها سيخسر لاعب آخر مكانه.. أنا أنظر فقط إلى الفريق، وأحاول الفوز بالمباراة المقبلة، وإذا كان هو اللاعب المناسب سأشركه".

وتلقى أموريم انتقادات حادة من أساطير مانشستر يونايتد بسبب أسلوبه في التعامل مع كوبي ماينو.

وعلق بول سكولز في هذا الصدد: "لو اتصل بي ماينو، وقال لي إن تشيلسي مهتم به فسأقول له اذهب دون تردد"، بينما يرى ريو فيرديناند أن اللاعب الشاب أضاع 6 أشهر من مسيرته عندما قرر البقاء في أولد ترافورد.

يشار إلى أن مانشستر يونايتد يلتقي هذا المساء على أرضه، بورنموث، في ختام مباريات الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.