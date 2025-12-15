المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
المغرب (الثاني)

المغرب (الثاني)

- -
16:30
الإمارات

الإمارات

كأس العرب
السعودية

السعودية

- -
19:30
الأردن

الأردن

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
بورنموث

بورنموث

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
كومو

كومو

كأس أمم أفريقيا يمنح فرصة أخيرة لـ"منبوذ أموريم"

محمد همام

كتب - محمد همام

11:36 ص 15/12/2025
أموريم

روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير صحفية بريطانية، رفض نادي مانشستر يونايتد فكرة رحيل كوبي ماينو إلى صفوف نابولي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويُعد صاحب الـ20 عامًا من أبرز أهداف نابولي منذ الموسم الماضي، كما أن اللاعب لديه رغبة في الرحيل، خاصة أن هدفه الالتحاق بالمنتخب الإنجليزي في كأس العالم 2026.

ووفقًا لصحيفة "ميترو" البريطانية، فإن روبن أموريم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد سوف يمنح كوبي ماينو فرصة المشاركة خلال تواجد الثنائي برايان مبويمو وأماد ديالو في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأشارت الصحيفة إلى أن برونو فيرنانديز سوف يشارك في مركز متقدم، مما سيتيح الفرصة لكوبي ماينو من أجل الظهور في وسط الملعب خلال المباريات المقبلة.

وشارك كوبي ماينو في الموسم الحالي بواقع 11 مباراة، صنع خلالها هدفًا في مسابقة كأس كاراباو دون أن يسجل.

ويستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة بورنموث في ختام الجولة الـ16 من منافسات الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن فريق مانشستر يونايتد يتواجد في المركز الثامن برصيد 25 نقطة من 15 مباراة.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد أموريم كوبي ماينو

