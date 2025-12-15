علق الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، على ترشيح النجم المصري محمد صلاح لجائزة ذا بيست عن أفضل لاعب في العالم عام 2025، موضحًا أن صاحب الـ33 عامًا استحق ذلك بعدما فرض هيمنته على منافسات الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.

ويقام حفل توزيع جوائز ذا بيست 2025 مساء غدٍ الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة.

فيفا يعلق على ترشيح صلاح لجائزة ذا بيست 2025

استعرض فيفا عبر موقعه الرسمي ما قدمه المرشحون لجائزة أفضل لاعب في العالم هذا العام، بعدما أوضح أن فترة التقييم امتدت بين 11 أغسطس 2024 و2 أغسطس 2025.

وعن ترشيح صلاح، كتب موقع فيفا الرسمي: "ملك مصر في ليفربول.. لقد فرض هيمنته على الدوري الإنجليزي موسم 2024-2025 بعدما قاد بإسهاماته الاستثنائية فريق أنفيلد إلى التتويج باللقب الـ20 في تاريخه، منهيًا الموسم بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه أرسنال، و13 نقطة عن حامل اللقب مانشستر سيتي".

وأضاف: "صلاح عادل الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي بالمساهمة في 47 هدفًا، بعدما أحرز 29 هدفًا وقدم 18 تمريرة حاسمة، ليحصد لقب الهداف وأفضل لاعب في الموسم".

وأتم في هذا الشأن: "تم اختيار صلاح أيضًا ضمن فريق كاف المثالي لعام 2024 تقديرًا لمستوياته المميزة مع منتخب مصر".

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في العالم

- محمد صلاح (مصر - ليفربول)

- رافينيا (البرازيل - برشلونة)

- كيليان مبابي (فرنسا - ريال مدريد)

- أشرف حكيمي (المغرب - باريس سان جيرمان)

- نونو مينديز (البرتغال - باريس سان جيرمان)

- هاري كين (إنجلترا - بايرن ميونخ)

- لامين يامال (إسبانيا - برشلونة)

- فيتينيا (البرتغال - باريس سان جيرمان)

- عثمان ديمبيلي (فرنسا - باريس سان جيرمان)

- بيدري (إسبانيا - برشلونة)

- كول بالمر (إنجلترا - تشيلسي)