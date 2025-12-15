ينتظر عشاق كرة القدم معرفة الفائز بجائزة "ذا بيست 2025"، المقدمة لأفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي للعبة "فيفا".

وتستقبل العاصمة القطرية الدوحة (الثلاثاء)، النسخة العاشرة من حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتسليم جوائز الأفضل "ذا بيست" لهذا العام 2025 في فئات عديدة، على رأسها جائزة أفضل لاعب.

وتضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم 2025 ضمن جوائز "ذا بيست"، محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي. طالع قائمة المرشحين بالكامل من هنا

كيف يتم اختيار الفائز بجائزة ذا بيست؟

يتم اختيار الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست 2025" بدمج أصوات 4 فئات، وهي المدربين الحاليين لجميع المنتخبات الوطنية للرجال، وقادة جميع المنتخبات الوطنية للرجال، وصحفي متخصص من جميع أنحاء العالم، بجانب أصوات المشجعين.

تحمل كل مجموعة من المصوتين الوزن الانتخابي نفسه، بغض النظر عن عدد المصوتين في كل مجموعة (أي أن أصوات كل من المدربين والقادة والصحفيين الخبراء والمشجعين تشكل 25% من قيمة التصويت، بغض النظر عن عدد المصوتين في كل مجموعة).

ويُطلب من كل عضو من أعضاء لجنة التحكيم تحديد ترتيب اختياراتهم، بحيث يحصل صاحب المرتبة الأولى على 5 نقاط، والثاني على 3 نقاط، والثالث على نقطة واحدة.

وأوضح "فيفا" عبر موقعه الرسمي أن الجماهير أدلت بأكثر من 16 مليون صوت لاختيار المرشحين لجائزة "ذا بيست" هذا العام، وكان دورها محوريا في اختيار الفائزين والفائزات بمختلف الجوائز.

جدير بالذكر أن التصويت على المرشحين بالقائمة المُختصرة انطلق في 6 نوفمبر الماضي، وانتهى يوم 28 من نفس الشهر.