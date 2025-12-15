المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد الظهور المتتالي 5 مرات.. صلاح يعود إلى سباق "ذا بيست" في 2025

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

02:53 م 15/12/2025
صلاح

محمد صلاح من حفل ذا بيست في 2018

يعود اللاعب المصري محمد صلاح إلى المنافسة على جائزة ذا بيست، المقدمة من فيفا، إلى أفضل لاعب في العالم عام 2025.

ويقام حفل توزيع جوائز ذا بيست 2025 مساء غدٍ الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة.

صلاح يعود إلى سباق ذا بيست في 2025

ينافس صلاح 10 لاعبين آخرين على جائزة أفضل لاعب في العالم، بعد أن قدم أداءً استثنائيًا في موسم قيادة ليفربول إلى لقب الدوري الإنجليزي 2024-2025.

وأوضح فيفا أن فترة تقييم اللاعبين المرشحين لجائزة ذا بيست امتدت بين 11 أغسطس 2024 و2 أغسطس 2025.

وكتب موقع فيفا الرسمي عن أسباب ترشيح صلاح: "ملك مصر في ليفربول.. لقد فرض هيمنته على الدوري الإنجليزي موسم 2024-2025 بعدما قاد بإسهاماته الاستثنائية فريق أنفيلد إلى التتويج باللقب الـ20 في تاريخه، منهيًا الموسم بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه أرسنال، و13 نقطة عن حامل اللقب مانشستر سيتي".

وأضاف: "صلاح عادل الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي بالمساهمة في 47 هدفًا، بعدما أحرز 29 هدفًا وقدم 18 تمريرة حاسمة، ليحصد لقب الهداف وأفضل لاعب في الموسم.. كم تم اختيار صلاح أيضًا ضمن فريق كاف المثالي لعام 2024 تقديرًا لمستوياته المميزة مع منتخب مصر".

وتضم قائمة المرشحين لحصد جائزة ذا بيست 2025 إلى جانب صلاح، الرباعي حكيمي ومينديز وفيتينيا وديمبيلي من باريس سان جيرمان، والثلاثي بيدري ويامال ورافينيا من برشلونة، وكين من بايرن ميونخ، ومبابي من ريال مدريد، وبالمر من تشيلسي.

5 مرات متتالية

ظهر صلاح في قائمة المرشحين لجائزة ذا بيست عن أفضل لاعب بالعالم في 5 مرات متتالية بين 2018 و2022 قبل أن يغيب في آخر عامين 2023 و2024.

وفيما يلي، المراكز التي احتلها صلاح في جائزة ذا بيست..

- عام 2018: المركز الـ3

- عام 2019: المركز الـ4

- عام 2020: المركز الـ6

- عام 2021: المركز الـ3

- عام 2022: المركز الـ14

ليفربول محمد صلاح ذا بيست

