منافسة إنجليزية لإعادة ستيرلينج للملاعب

كشفت تقارير صحفية عالمية، اليوم الإثنين، عن وجود منافسة إنجليزية من أجل التعاقد مع الجناح رحيم ستيرلينج لاعب فريق تشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

صاحب الـ31 عامًا أصبح خارج حسابات المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، حيث قرر مدرب "البلوز" استبعاد اللاعب من المشاركة في مباريات الفريق منذ بداية الموسم الجاري.

وأفادت صحيفة "CaughtOffside" العالمية، أن كلًّا من كريستال بالاس وليدز يونايتد أبديا اهتمامهما بضم جناح فريق تشيلسي في يناير المقبل.

بدوره، أبدى نادي تشيلسي ترحيبه برحيل ستيرلينج سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي من أجل التخلص من راتبه الضخم الذي يتقاضاه أسبوعيًا.

ويُعتبر ستيرلينج من أعلى الأجور داخل فريق تشيلسي، حيث يحصل أسبوعيًا على 325 ألف جنيه إسترليني، وهنا يريد النادي اللندني رحيل اللاعب خاصة أنه ليس لديه أي دور في الفريق.

وكان ستيرلينج انتقل إلى تشيلسي قادمًا من مانشستر سيتي في صيف 2022، حيث شهدت فترة تواجده مع "البلوز" خروجه على سبيل الإعارة لنادي آرسنال في الموسم الماضي.