رفض إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، توضيح تصريحاته المثيرة للجدل بشأن عدم تلقيه الدعم الكافي داخل النادي اللندني.

وفي المؤتمر الصحفي قبل مواجهة كارديف في كأس الرابطة، تلقى المدرب الإيطالي عدة أسئلة بشأن ما قاله عقب الفوز على إيفرتون يوم السبت، عندما قال إنه عاش أسوأ 48 ساعة له مع الفريق في ستامفورد بريدج، وأصر على التكتم بشأن من كان يقصده.

ورغم إلحاح الصحفيين، رفض ماريسكا الإجابة على تلك الأسئلة، وبدا عليه الاستياء من الضغط بضرورة توضيح تصريحاته التي أثارت تكهنات واسعة النطاق بأنه كان يقصد ملاك النادي والإدارة الرياضية.

وقال ماريسكا في هذا الصدد: "لقد تحدثت عن هذا الأمر بالفعل، وليس لدي ما أضيفه، أعتقد أنني كنت واضحا للغاية، وأرجوكم نركز على مباراة الغد أمام كارديف".

وأضاف: "أحترم وسائل الإعلام، وكذلك آراء الناس، ولكن ليس لدي المزيد لأقوله، بل تركيزي على مواجهة كارديف، لأنه أمامنا فرصة للتأهل لقبل النهائي للمرة الثالثة خلال 18 شهرا منذ انضمامي للنادي".

وأكد ماريسكا مجددا أنه لم يكن يقصد جماهير الفريق، مضيفا "قلتُ بعد المباراة إنني أُحبّ جماهير تشيلسي، فهم يستحقون الأفضل".

وبسؤاله عما إذا كان لا يزال مُلتزما بمنصبه بعد الفوز بكأس العالم للأندية في يوليو، أجاب بلا تردد "بالتأكيد نعم"، مضيفا "أُجيد التحدث بأكثر من لغة مثل الإيطالية والإسبانية والفرنسية والإنجليزية".

وختم إنزو ماريسكا "تصريحاتي واضحة دائما، لقد تحدثتُ بالفعل بعد المباراة، ولا داعي لإضافة المزيد، بإمكانكم محاولة الاستفسار بأكثر من لغة، ولكن الأمر انتهى، التركيز الآن على مواجهة كارديف".