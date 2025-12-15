المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
المغرب (الثاني)

المغرب (الثاني)

1 0
16:30
الإمارات

الإمارات

كأس العرب
السعودية

السعودية

- -
19:30
الأردن

الأردن

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
بورنموث

بورنموث

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
كومو

كومو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

ماريسكا يرفض توضيح تصريحه المثير للجدل تجاه إدارة تشيلسي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:36 م 15/12/2025
ماريسكا

إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي

رفض إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، توضيح تصريحاته المثيرة للجدل بشأن عدم تلقيه الدعم الكافي داخل النادي اللندني.

وفي المؤتمر الصحفي قبل مواجهة كارديف في كأس الرابطة، تلقى المدرب الإيطالي عدة أسئلة بشأن ما قاله عقب الفوز على إيفرتون يوم السبت، عندما قال إنه عاش أسوأ 48 ساعة له مع الفريق في ستامفورد بريدج، وأصر على التكتم بشأن من كان يقصده.

ورغم إلحاح الصحفيين، رفض ماريسكا الإجابة على تلك الأسئلة، وبدا عليه الاستياء من الضغط بضرورة توضيح تصريحاته التي أثارت تكهنات واسعة النطاق بأنه كان يقصد ملاك النادي والإدارة الرياضية.

وقال ماريسكا في هذا الصدد: "لقد تحدثت عن هذا الأمر بالفعل، وليس لدي ما أضيفه، أعتقد أنني كنت واضحا للغاية، وأرجوكم نركز على مباراة الغد أمام كارديف".

وأضاف: "أحترم وسائل الإعلام، وكذلك آراء الناس، ولكن ليس لدي المزيد لأقوله، بل تركيزي على مواجهة كارديف، لأنه أمامنا فرصة للتأهل لقبل النهائي للمرة الثالثة خلال 18 شهرا منذ انضمامي للنادي".

وأكد ماريسكا مجددا أنه لم يكن يقصد جماهير الفريق، مضيفا "قلتُ بعد المباراة إنني أُحبّ جماهير تشيلسي، فهم يستحقون الأفضل".

وبسؤاله عما إذا كان لا يزال مُلتزما بمنصبه بعد الفوز بكأس العالم للأندية في يوليو، أجاب بلا تردد "بالتأكيد نعم"، مضيفا "أُجيد التحدث بأكثر من لغة مثل الإيطالية والإسبانية والفرنسية والإنجليزية".

وختم إنزو ماريسكا "تصريحاتي واضحة دائما، لقد تحدثتُ بالفعل بعد المباراة، ولا داعي لإضافة المزيد، بإمكانكم محاولة الاستفسار بأكثر من لغة، ولكن الأمر انتهى، التركيز الآن على مواجهة كارديف".

الدوري الإنجليزي تشيلسي إنزو ماريسكا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
المغرب (الثاني)

المغرب (الثاني)

1 0
الإمارات

الإمارات

28

جوووووووووووووووووووووووووووول الهدف الأول لصالح منتخب المغرب عن طريق كريم البركاوي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg