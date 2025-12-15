وجه واين روني، أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي، انتقادات حادة إلى المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا بسبب تصريحاته الأخيرة التي تشبه -على حد قوله- ما فعله النجم المصري محمد صلاح في ليفربول، قبل أيام.

وأصبح واين روني عاطلًا عن العمل بعد إقالته من تدريب بليموث أرجايل في ديسمبر 2024، ليؤكد فشله في مسيرته التدريبية مع كرة القدم التي خاض خلالها 4 تجارب بين الدرجة الثانية في إنجلترا، والدوري الأمريكي.

تصريحات روني عن ماريسكا وصلاح

انتقد روني التصريحات الأخيرة التي أدلى بها ماريسكا بعد الفوز (2-0) على إيفرتون، حيث قال المدرب الإيطالي إنه عاش أسوأ 48 ساعة منذ وصوله إلى تشيلسي، بسبب قلة الدعم، دون أن يوضح ما إذا كان يقصد بذلك الجماهير أو الإدارة.

وقال واين روني عبر برنامجه: "تصريحات ماريسكا تشبه جدًا ما فعله محمد صلاح.. لقد كان تصرفهما محسوبًا ومخططًا له مسبقًا، هما يعرفان تمامًا ما يفعلانه، ولمن يوجهان رسالتهما".

وأضاف: "عليك أن تحترم ملاك النادي.. هم من يوظفونك، وبالتالي يجب أن يتم كل شيء على طريقتهم، وأشعر أن ماريسكا تصرف بما يخالف ذلك قليلًا".

وواصل تصريحاته: "ربما شعر ماريسكا بأن منصبه تحت الضغط.. ربما سمع أشياء مثل أن النادي قد يرغب في رحيله، فاختار أن يبادر بالهجوم بدلًا من الانتظار".

قبل أن يختتم: "لا أعتقد أن ماريسكا سيحصل على الحماية الآن بعد تصريحاته.. سيكون من الصعب جدًا على النادي أن يدافع عنه، وهذا أمر مؤسف".