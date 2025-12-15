أكد جيمي كاراجر أسطورة ليفربول الإنجليزي، أن النجم المصري محمد صلاح يستحق ممراً شرفياً على كل ما قدمه للريدز، مشيراً إلى أنه لا يتوقع تواجده مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وغادر صلاح نادي ليفربول للانضمام إلى معسكر منتخب مصر استعدادا لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وكان النجم المصري شارك في مباراة برايتون كبديل بعد عدة مباريات جلس فيها على مقاعد البدلاء ودخل في أزمة مع نادي ليفربول والمدرب الهولندي آرني سلوت.

تصريحات كاراجر

وقال كاراجر في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "لا أتوقع أن يلعب محمد صلاح مع ليفربول الموسم المقبل، السؤال الأهم بالنسبة لي هو ما إذا كان سيبقى حتى نهاية الموسم".

وأضاف: "نصحتُ صلاح ووكيله الأسبوع الماضي وسأكرر النصيحة، إذا كنت تفكر في الرحيل أنصحك بإعادة النظر، إذا قرر محمد صلاح الرحيل عن ليفربول الآن، فالحديث يدور حول انتقاله إلى الدوري السعودي".

وتابع أسطورة ليفربول: "لن يترك محمد صلاح ليفربول لينضم إلى برشلونة أو ريال مدريد، ليفربول في النصف الثاني من الموسم قد يصل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وقد يصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، هل تتخيلون محمد صلاح في السعودية يشاهد ليفربول يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا؟".

وأكمل: "يستحق محمد صلاح ممرًا شرفيًا، يستحق لوحة فسيفسائية في مدرج الكوب، يستحق أن يُحضر عائلته زوجته وأولاده إلى أرض الملعب ويُحتفى به لما قدمه كلاعب في ليفربول".

وأتم كاراجر تصريحاته: "لذا دع خلافاتك مع المدرب جانبًا وفكر فقط: ثلاثة أو أربعة أشهر في ليفربول، أسوأ ما قد يحدث هو أن تحظى بتوديع كبير، أفضل ما قد يحدث هو أن تخرج مع زملائك في نهائي دوري أبطال أوروبا، ولو كان جالسًا في السعودية يشاهد ليفربول يفعل ذلك، أعتقد أنه سيندم بشدة".