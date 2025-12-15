المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

- -
20:00
نيجيريا

نيجيريا

كأس ملك أسبانيا
جوادالاخارا

جوادالاخارا

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس كاراباو
كارديف سيتي

كارديف سيتي

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

- -
14:30
بيراميدز

بيراميدز

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

أموريم: كان من المفترض أن نحصد النقاط الثلاث أمام بورنموث.. واستفدنا كثيراً من المباراة

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:49 ص 16/12/2025
أموريم

أموريم

يرى البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد، أن فريقه كان يستحق الفوز في مباراة بورنموث وحصد النقاط الثلاث في اللقاء.

وسقط نادي مانشستر يونايتد في فخ التعادل مع نظيره بورنموث بنتيجة (4-4)، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب "أولد ترافورد".

وتراجع مانشستر يونايتد إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة.

تصريحات أموريم

وقال أموريم في تصريحات عقب مباراة بورنموث: "كانت مباراة ممتعة للجميع في المنزل، بدأنا بداية قوية وقدمنا ​​شوطًا أولًا ممتازًا، كان من المفترض أن تكون النتيجة مختلفة تمامًا، ثم في غضون ست دقائق من الشوط الثاني فقدنا تركيزنا واستقبلنا هدفين".

وأضاف: "رأيت جهد اللاعبين والجماهير، عندما كانت النتيجة 4-3، شعرت أننا سنواصل الضغط ونسجل هدفًا آخر، حاولنا لكن انتهت المباراة بالتعادل".

وتابع: "استفدنا كثيراً من المباراة ولكن لا يزال أمامنا الكثير لنعمل عليه، لا نفوز بالمباريات بالاعتماد على التفاصيل، نحتاج إلى فهم مجريات المباراة وأن نكون أكثر فعالية أمام المرمى، لقد صنعنا العديد من الفرص للفوز، وكان من المفترض أن نحصد النقاط الثلاث".

وأتم مدرب مانشستر يونايتد تصريحاته: "إيجاد بدائل لأماد ديالو ومبيومو اللذين سيشاركان في كأس الأمم الأفريقية؟ هذا هو الجانب الممتع في التدريب، سنحاول إيجاد حل باللاعبين المتاحين لدينا، نحن مستعدون للتعامل مع الوضع، سنحاول إيجاد طريقة لتسجيل الأهداف بأسلوب مختلف".

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد بورنموث

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg