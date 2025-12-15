يرى البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد، أن فريقه كان يستحق الفوز في مباراة بورنموث وحصد النقاط الثلاث في اللقاء.

وسقط نادي مانشستر يونايتد في فخ التعادل مع نظيره بورنموث بنتيجة (4-4)، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب "أولد ترافورد".

وتراجع مانشستر يونايتد إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة.

تصريحات أموريم

وقال أموريم في تصريحات عقب مباراة بورنموث: "كانت مباراة ممتعة للجميع في المنزل، بدأنا بداية قوية وقدمنا ​​شوطًا أولًا ممتازًا، كان من المفترض أن تكون النتيجة مختلفة تمامًا، ثم في غضون ست دقائق من الشوط الثاني فقدنا تركيزنا واستقبلنا هدفين".

وأضاف: "رأيت جهد اللاعبين والجماهير، عندما كانت النتيجة 4-3، شعرت أننا سنواصل الضغط ونسجل هدفًا آخر، حاولنا لكن انتهت المباراة بالتعادل".

وتابع: "استفدنا كثيراً من المباراة ولكن لا يزال أمامنا الكثير لنعمل عليه، لا نفوز بالمباريات بالاعتماد على التفاصيل، نحتاج إلى فهم مجريات المباراة وأن نكون أكثر فعالية أمام المرمى، لقد صنعنا العديد من الفرص للفوز، وكان من المفترض أن نحصد النقاط الثلاث".

وأتم مدرب مانشستر يونايتد تصريحاته: "إيجاد بدائل لأماد ديالو ومبيومو اللذين سيشاركان في كأس الأمم الأفريقية؟ هذا هو الجانب الممتع في التدريب، سنحاول إيجاد حل باللاعبين المتاحين لدينا، نحن مستعدون للتعامل مع الوضع، سنحاول إيجاد طريقة لتسجيل الأهداف بأسلوب مختلف".