تستقبل العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، النسخة العاشرة من حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتسليم جوائز الأفضل "ذا بيست" لعام 2025.

وسيقام الحفل قبل يوم من المباراة النهائية لبطولة كأس إنتركونتيننتال التي ستجمع بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي بطل دوري أبطال أوروبا ضد فلامنجو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، مساء الأربعاء، على ملعب "أحمد بن علي".

ومن المقرر أن يشهد الحفل تسليم 10 جوائزة متنوعة، وهي أفضل لاعب "رجال وسيدات"، وأفضل مدرب "رجال وسيدات" وأفضل حارس مرمى "رجال وسيدات"، وكذلك جائزة بوشكاش لأفضل هدف للرجال، وجائزة "مارتا" لأفضل هدف للسيدات، وجائزة فيفا للمشجعين، وجائزة فيفا للعب النظيف.

صلاح وعمرو ناصر يترقبان

يتنافس 11 لاعبا على الجائزة الأبرز وهي أفضل لاعب في العالم التي حلت مكان الكرة الذهبية بعد الانفصال عن الجائزة المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية اعتبارا من موسم 2016 / 2017.

وينافس النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025، بجانب 10 لاعبين آخرين هم: أشرف حكيمي وعثمان ديمبلي وفيتينيا ونونو مينديس من باريس سان جيرمان الفرنسي، لامين يامال وبيدري ورافينيا من برشلونة الإسباني، كيليان مبابي من ريال مدريد الإسباني، كول بالمر من تشيلسي الإنجليزي وهاري كين من بايرن ميونخ الألماني.

وكان صلاح قدم أداءً استثنائيًا في موسم قيادة ليفربول إلى لقب الدوري الإنجليزي 2024-2025.

وظهر صلاح في قائمة المرشحين لجائزة ذا بيست عن أفضل لاعب بالعالم في 5 مرات متتالية بين 2018 و2022 قبل أن يغيب في آخر عامين 2023 و2024.

ويتم اختيار الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست 2025" بدمج أصوات 4 فئات، وهي المدربين الحاليين لجميع المنتخبات الوطنية للرجال، وقادة جميع المنتخبات الوطنية للرجال، وصحفي متخصص من جميع أنحاء العالم، بجانب أصوات المشجعين.

وتحمل كل مجموعة من المصوتين الوزن الانتخابي نفسه، بغض النظر عن عدد المصوتين في كل مجموعة (أي أن أصوات كل من المدربين والقادة والصحفيين الخبراء والمشجعين تشكل 25% من قيمة التصويت، بغض النظر عن عدد المصوتين في كل مجموعة).

ويُطلب من كل عضو من أعضاء لجنة التحكيم تحديد ترتيب اختياراتهم، بحيث يحصل صاحب المرتبة الأولى على 5 نقاط، والثاني على 3 نقاط، والثالث على نقطة واحدة.

وفي حفل جوائز "ذا بيست"، يظهر اسم لاعب مصري آخر ينافس على جائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في عام 2025، وهو عمرو ناصر مهاجم نادي الزمالك الحالي.

وتواجد عمرو ناصر في القائمة التي ضمت 11 لاعبًا، أبرزهم ديكلان رايس نجم أرسنال، ولامين يامال جناح برشلونة.

وينافس عمرو ناصر على جائزة بوشكاش، بفضل هدفه في شباك الأهلي، مع فريقه السابق فاركو، بركلة مقصية رائعة، في إطار منافسات بطولة كأس الرابطة خلال الموسم الماضي، في اللقاء الذي انتهى بانتصار فاركو بهدفين مقابل هدف.

المرشحون لجوائز آخرى في "ذا بيست"

جائزة أفضل لاعبة: ساندي بالتيمور وناتالي بيورن ولوسي برونز من تشيلسي الإنجليزي، أليكسيا بوتيلاس وكلوديا بينا وإيوا باجور وأيتانا بونماتي وباتري جويجارو من برشلونة الإسباني، ماريونا كالدينتي وكلوي كيلي وأليسيا روسو وليا ويليامسون من أرسنال الإنجليزي، دياني قديدياتو وميلشي دومورناي وليندسي هيبس من ليون الفرنسي.

أفضل مدرب لفرق الرجال: خافيير أجيري (المكسيك)، ميكيل أرتيتا (أرسنال)، لويس إنريكي (باريس سان جيرمان)، هانسي فليك (برشلونة)، إنزو ماريسكا (تشيلسي)، روبرتو مارتينيز (البرتغال) وآرني سلوت (ليفربول).

أفضل مدرب في فئة السيدات: سونيا بومباستور (تشيلسي)، جوناتان جيرالديز (واشنطن سبيريت/أولمبيك ليون)، سيب هاينز (أورلاندو برايد)، رينيه سليجرز (أرسنال)، وسارينا فيجمان (إنجلترا).

أفضل حارس مرمى: أليسون بيكر (البرازيل وليفربول)، تيبو كورتوا (بلجيكا وريال مدريد)، جيانلويجي دوناروما (إيطاليا وباريس سان جيرمان / مانشستر سيتي)، إيميليانو مارتينيز (الأرجنتين وأستون فيلا)، مانويل نوير (ألمانيا وبايرن ميونخ)، ديفيد رايا (إسبانيا وأرسنال)، يان سومر (سويسرا وإنتر ميلان)، وفويتشيك تشيزني بولندا وبرشلونة).

أفضل حارسة مرمى: آن كاترين بيرجر (جوثام وألمانيا)، كاتا كول (برشلونة وإسبانيا)، كريستيان إندلر (ليون وتشيلي)، هانا هامبتون (تشيلسي وإنجلترا)، آنا مورهاوس (أورلاندو برايد وإنجلترا)، تشياماكا نادوزييه (باريس إف سي / برايتون ونيجيريا)، وفالون توليس-جويس (مانشستر يونايتد وأمريكا).

الموعد والقناة الناقلة لحفل جوائز "ذا بيست"

أكد "فيفا" في بيان رسمي، أنه سيُكشف عن الفائزين بجوائز "ذا بيست" خلال حفلٍ خاص يُقام في الدوحة بقطر، يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، ابتداءً من الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتنقل أحداث حفل توزيع جوائز ذا بيست للأفضل في عام 2025، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت"، وتحديداً عبر القناة الإخبارية المفتوحة التي ستنقل مراسم الحفل.