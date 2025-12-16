صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإسبانية أو الإيطالية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

سكاي

كاراجر يرسم مستقبل صلاح

يرى جيمي كاراجر أن محمد صلاح، لاعب ليفربول، لن يستمر مع النادي في الموسم القبل، لكنه يجب أن يضع خلافاته مع آرني سلوت جانبًا خلال الفترة المقبلة.

حيث قال كاراجر عبر سكاي، إن محمد صلاح يستحق ممرا شرفيا، ويجب أن يحظى بالوادع الذي يليق به، لذا أنصحه بعدم التفكير في الرحيل خلال انتقالات يناير.

جارديان

موقف يونايتد

لن يوافق مانشستر يونايتد على بيع كوبي ماينو، خلال انتقالات يناير المقبل، على الرغم من قلة مشاركاته في المباريات.

لا يتم استبعاد فكرة رحيله على سبيل الإعارة، في ظل اهتمامات أندية مثل نابولي بالتعاقد مع اللاعب.

التايمز

صفقة السيتي

وضع مانشستر سيتي، مدافع كريستال بالاس، مارك جويهي، على رأس أولوياته، من أجل دعم الخط الخلفي في انتقالات الشتاء.

وكان مدافع كريستال بالاس قريبا من الانضمام إلى صفوف ليفربول، كما ارتبط اسمه بريال مدريد وبرشلونة، الصيف الماضي.

الصحافة الإسبانية

ماركا

رحيل إندريك

اقترب النجم البرازيلي الشاب إندريك لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، من الرحيل عن صفوف النادي الملكي في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر يناير.

ولم تُحسم صفقة انتقال إندريك من ريال مدريد، ولكنه اقترب كثيراً من التوصل لاتفاق مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي، لانتقال اللاعب على سبيل الإعارة.

موندو ديبورتيفو

غياب خوان جارسيا

أكد الألماني هانسي فليك المدير الفني لنادي برشلونة، أن خوان جارسيا حارس الفريق، لن يشارك في مباراة جوادالاخارا في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

وقال فليك: "خوان جارسيا سيحصل على راحة في مباراة الكأس"، ولم يحدد المدرب الإسباني من سيُحرس مرمى النادي الكتالوني في اللقاء سواء تير شتيجن أو تشيزني.

آس

هجوم بيريز

هاجم فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني، بسبب قضية نيجريرا.

وقال بيريز: "بلا شك، تُعد قضية نيجريرا أخطر مشكلة تواجه كرة القدم اليوم، حتى على الصعيد الدولي، وكما ورد في التقارير الأخيرة، فقد علمنا الآن أنه تم دفع أكثر من 8 ملايين يورو مقابل تقارير فنية عن الحكام وهي أغلى التقارير في العالم وأن هذه التقارير لم يطلع

عليها المدربون أنفسهم، وهم المستلمون المقصودون".

الصحافة الإيطالية

لا جازيتا ديلو سبورت

مستقبل ديبالا

حدد نادي روما موقفه من بقاء النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، والذي من المقرر أن ينتهي عقده مع "ذئاب العاصمة" بنهاية الموسم الجاري.

لا يرغب نادي روما في تجديد عقد ديبالا، خاصة أنه أصبح لاعبًا احتياطيًا منذ تعيين جاسبريني على رأس القيادة الفنية.

ويتقاضى الدولي الأرجنتيني راتبًا سنويًا يبلغ 8 ملايين يورو، وهو ما لن توافق إدارة روما على الاستمرار فيه حال التجديد.

إل ماتينو

محادثات نابولي مع ماينو

يجري نادي نابولي، محادثات مع نادي مانشستر يونايتد، لضم كوبي ماينو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

نابولي يسعى لحسم الصفقة في الميركاتو الشتوي المقبل.

وتواصل سكوت ماكتوميناي نجم نابولي الحالي ولاعب يونايتد السابق، مع ماينو لإقناعه بالموافقة على الانضمام إلى النادي الجنوبي، وتحدث معه عن "الأجواء الجيدة" هناك.

الصحافة الفرنسية

RMC

غياب أوباميانج

تعرض المهاجم بيير إيميريك أوباميانج، للإصابة خلال مباراة فريقه مارسيليا أمام موناكو، في اللقاء الذي جرى ضمن منافسات الدوري الفرنسي مساء الأحد.

وشعر أوباميانج بآلام في الجزء الخلفي من الفخذ الأيسر، ليتأكد غياب اللاعب عن مباراة منتخب بلاده الجابون الأولى في أمم أفريقيا أمام الكاميرون، والمقرر لها يوم 24 ديسمبر الجاري.

فوت ميركاتو

بنزيما يتجول في باريس

يخوض النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب نادي الاتحاد السعودي، رحلة إلى باريس بعد أن فتح الباب أمام عودته إلى المنتخب الفرنسي للمشاركة في كأس العالم القادمة.

ويستمتع المهاجم البالغ من العمر 38 عامًا بعطلة الشتاء، وبينما لم يلعب فريقه منذ نهاية نوفمبر، اتجه بنزيما مع نفسه لقضاء عطلة في باريس.

الصحافة الألمانية

بيلد

إصابة نوير

تعرض مانويل نوير، قائد بايرن ميونخ، لتمزق في ألياف عضلة الفخذ الخلفية اليمنى خلال مباراة فريقه على أرضه أمام ماينز في الدوري الألماني.

ولم يُحدد بايرن ميونخ مدة غياب حارس المرمى، لكنّ أمراً واحداً هو غيابه عن المباراة الأخيرة في الدوري الألماني في 2025 أمام هايدنهايم.

انتقاد كيميتش

انتقد كيميتش، نجم بايرن ميونخ، أداء لاعبي فريقه في الموسم الحالي بسبب التأخر في بعض المباريات.

وقال كيميتش: "كنا متأخرين في كثير من الأحيان خلال الأسابيع الأخيرة، إذ وصل الأمر للتأخر في 6 من أصل 8 مواجهات رسمية في البطولات".