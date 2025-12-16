المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قد ينضم إليهم صلاح.. سجل الفائزين بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:47 م 16/12/2025
ذا بيست

ذا بيست

يترقب عشاق كرة القدم معرفة الفائز بجائزة "ذا بيست 2025"، المقدمة لأفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي للعبة "فيفا".

وتستقبل العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، النسخة العاشرة من حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتسليم جوائز الأفضل "ذا بيست" لهذا العام 2025 في فئات عديدة، على رأسها جائزة أفضل لاعب.

وتضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم 2025 ضمن جوائز "ذا بيست"، محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي. طالع قائمة المرشحين بالكامل من هنا

وستكون هذه هي النسخة العاشرة للجائزة، التي ظهرت بالشكل والمسمى الحالي عام 2016، بعد انفصالها عن جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول".

سجل الفائزين بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب

توج النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي الحالي، بالجائزة في عامي 2016 و2017.

بعد ذلك توج بها الكرواتي لوكا مودريتش، في عام 2018، ثم الأرجنتيني ليونيل ميسي في 2019.

وحصد البولندي روبرت ليفاندوفسكي الجائزة عامي 2020 و2021، ثم عادت مجددا إلى ميسي في 2022 و2023، قبل أن يتوج بها البرازيلي فينيسيوس جونيور في 2024.

وبهذا ذهبت الجائزة إلى 5 لاعبين منذ ظهورها، علما بأن هؤلاء اللاعبين الـ5 يغيبون عن قائمة المرشحين هذا العام، ما يعني أنها ستتجه لفائز جديد في 2025.

الفائزون بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب

ليونيل ميسي - 3 مرات

كريستيانو رونالدو - 2 مرات

روبرت ليفاندوفسكي - 2 مرات

لوكا مودريتش - مرة

فينيسيوس جونيور - مرة

محمد صلاح فيفا ذا بيست

