كشف اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز أن نادي مانشستر يونايتد أراد بيع خدمات في الصيف، موضحًا أن الإدارة يهمها المال أكثر من أي شيء آخر.

ويدافع برونو عن شعار مانشستر يونايتد منذ يناير 2020، فيما يواصل هذا الموسم تقديم عروض جيدة جدًا تحت قيادة مواطنه روبن أموريم، ليساهم بـ12 هدفًا في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

برونو: مانشستر يونايتد أراد بيعي

بدا برونو مستاءً بعد تعادل مانشستر يونايتد (4-4) مع بورنموث، ليتحدث لأول مرة بشأن رغبة النادي في التخلص من خدماته في الصيف، حيث تلقى عرضًا ضخمًا من الهلال السعودي.

وقال برونو في تصريحات نشرها موقع givemesport الإنجليزي: "هناك لحظة أصبح فيها المال أهم شيء بالنسبة لإدارة مانشستر يونايتد.. النادي أراد بيعي في الصيف، ولكن أعتقد أنهم لم يمتلكوا الشجاعة لاتخاذ هذا القرار".

وأضاف: "قررت البقاء في مانشستر يونايتد لأسباب عائلية، لكنني أيضًا أحب النادي، وكانت المحادثة مع أموريم سببًا آخر للبقاء".

وواصل تصريحاته: "شعرت أن إدارة مانشستر يونايتد كأنها تقول (إذا رحل برونو فهذا ليس بالأمر السيء).. ما حدث يؤلمني كثيرًا، ويجعلني أشعر بالحزن أيضًا لأنني لاعب لا يمنح النادي أي سبب لانتقاده".

قبل أن يختتم: "أنا دائمًا متاح ودائمًا ما أبذل كل ما لدي سواءً لعبت بشكل جيد أو سيء، بينما هناك بعض اللاعبين في مانشستر يونايتد لا يقدرون النادي ولا يدافعون عنه بالشكل الكافي.. وهذا يجعلني حزينًا".

يشار إلى أن البرتغالي برونو فيرنانديز سجل 5 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.