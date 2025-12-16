المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

- -
20:00
نيجيريا

نيجيريا

كأس ملك أسبانيا
جوادالاخارا

جوادالاخارا

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس كاراباو
كارديف سيتي

كارديف سيتي

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

- -
14:30
بيراميدز

بيراميدز

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

برونو: مانشستر يونايتد أراد بيعي في الصيف.. والمال أهم لديهم

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

02:22 م 16/12/2025
برونو

برونو فيرنانديز بقميص مانشستر يونايتد

كشف اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز أن نادي مانشستر يونايتد أراد بيع خدمات في الصيف، موضحًا أن الإدارة يهمها المال أكثر من أي شيء آخر.

ويدافع برونو عن شعار مانشستر يونايتد منذ يناير 2020، فيما يواصل هذا الموسم تقديم عروض جيدة جدًا تحت قيادة مواطنه روبن أموريم، ليساهم بـ12 هدفًا في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

برونو: مانشستر يونايتد أراد بيعي

بدا برونو مستاءً بعد تعادل مانشستر يونايتد (4-4) مع بورنموث، ليتحدث لأول مرة بشأن رغبة النادي في التخلص من خدماته في الصيف، حيث تلقى عرضًا ضخمًا من الهلال السعودي.

وقال برونو في تصريحات نشرها موقع givemesport الإنجليزي: "هناك لحظة أصبح فيها المال أهم شيء بالنسبة لإدارة مانشستر يونايتد.. النادي أراد بيعي في الصيف، ولكن أعتقد أنهم لم يمتلكوا الشجاعة لاتخاذ هذا القرار".

وأضاف: "قررت البقاء في مانشستر يونايتد لأسباب عائلية، لكنني أيضًا أحب النادي، وكانت المحادثة مع أموريم سببًا آخر للبقاء".

وواصل تصريحاته: "شعرت أن إدارة مانشستر يونايتد كأنها تقول (إذا رحل برونو فهذا ليس بالأمر السيء).. ما حدث يؤلمني كثيرًا، ويجعلني أشعر بالحزن أيضًا لأنني لاعب لا يمنح النادي أي سبب لانتقاده".

قبل أن يختتم: "أنا دائمًا متاح ودائمًا ما أبذل كل ما لدي سواءً لعبت بشكل جيد أو سيء، بينما هناك بعض اللاعبين في مانشستر يونايتد لا يقدرون النادي ولا يدافعون عنه بالشكل الكافي.. وهذا يجعلني حزينًا".

يشار إلى أن البرتغالي برونو فيرنانديز سجل 5 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي برونو فيرنانديز

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg