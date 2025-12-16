يتقدم نادي مانشستر سيتي في سباق ضم اللاعب الغاني أنطوني سيمينيو على كل من مانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام، بحسب ما ذكرت شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية، اليوم الثلاثاء.

سيمينيو أصبح مطلوبًا في عدد كبير من أندية الدوري الإنجليزي، بعد أن حافظ صاحب الـ25 عامًا على تألقه هذا الموسم مع بورنموث.

سباق سيمينيو

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن اسم سيمينيو يظل مطروحًا على طاولة كبار الدوري الإنجليزي من أجل ضمه في سوق يناير 2026.

وأوضحت أن مانشستر سيتي يتقدم في سباق سيمينيو، لكنه سيجد منافسة شرسة من الجار يونايتد، إضافة إلى اهتمام توتنهام، بينما يبقى ليفربول في الصورة.

وشددت على أن ما يسهل ضم سيمينيو على أندية القمة في الدوري الإنجليزي أن عقد اللاعب مع بورنموث يتضمن بندًا يسمح له بالرحيل مقابل 65 مليون جنيه إسترليني.

وأخرجت شبكة سكاي سبورتس في تقريرها، أرسنال، من سباق سيمينيو، في ظل اكتفاء المدرب الإسباني مايكل أرتيتا بالثنائي تروسارد ومارتينيلي في مركز الجناح الأيسر.

ومن المتوقع أن تشتد المنافسة بين سيتي ويونايتد وليفربول وتوتنهام على ضم سيمينو في يناير، مع بداية الفترة التي يسمح فيها بتفعيل بند الـ65 مليون جنيه إسترليني.

يشار إلى أن سيمينيو سجل 7 أهداف وصنع 3 أخرى في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.