سباق سيمينيو.. مانشستر سيتي يتقدم على يونايتد وليفربول وتوتنهام

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

03:01 م 16/12/2025
سيمينيو

سيمينيو يواصل تألقه مع بورنموث

يتقدم نادي مانشستر سيتي في سباق ضم اللاعب الغاني أنطوني سيمينيو على كل من مانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام، بحسب ما ذكرت شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية، اليوم الثلاثاء.

سيمينيو أصبح مطلوبًا في عدد كبير من أندية الدوري الإنجليزي، بعد أن حافظ صاحب الـ25 عامًا على تألقه هذا الموسم مع بورنموث.

سباق سيمينيو

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن اسم سيمينيو يظل مطروحًا على طاولة كبار الدوري الإنجليزي من أجل ضمه في سوق يناير 2026.

وأوضحت أن مانشستر سيتي يتقدم في سباق سيمينيو، لكنه سيجد منافسة شرسة من الجار يونايتد، إضافة إلى اهتمام توتنهام، بينما يبقى ليفربول في الصورة.

وشددت على أن ما يسهل ضم سيمينيو على أندية القمة في الدوري الإنجليزي أن عقد اللاعب مع بورنموث يتضمن بندًا يسمح له بالرحيل مقابل 65 مليون جنيه إسترليني.

وأخرجت شبكة سكاي سبورتس في تقريرها، أرسنال، من سباق سيمينيو، في ظل اكتفاء المدرب الإسباني مايكل أرتيتا بالثنائي تروسارد ومارتينيلي في مركز الجناح الأيسر.

ومن المتوقع أن تشتد المنافسة بين سيتي ويونايتد وليفربول وتوتنهام على ضم سيمينو في يناير، مع بداية الفترة التي يسمح فيها بتفعيل بند الـ65 مليون جنيه إسترليني.

يشار إلى أن سيمينيو سجل 7 أهداف وصنع 3 أخرى في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي

