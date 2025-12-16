المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
هل يرحل كوناتي عن ليفربول في يناير؟

محمد همام

كتب - محمد همام

03:12 م 16/12/2025
محمد صلاح وكوناتي

كوناتي مدافع فريق ليفربول

كشفت تقارير صحفية عالمية، الثلاثاء، خطة نادي ليفربول حول مستقبل اللاعب الفرنسي إبراهيما كوناتي، ومدى إمكانية رحيله في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأفاد موقع "TEAMtalk" العالمي، أن نادي ليفربول لا ينوي التفريط في خدمات كوناتي، والذي ينتهي عقده في صيف 2026، مما يعني احتمالية رحيله مجانًا في الصيف المقبل.

وأشار الموقع العالمي، إلى أن نادي ليفربول لا يزال يواصل مفاوضاته مع المدافع الفرنسي من أجل التجديد والبقاء فترة أخرى، خاصة أنه من الأعمدة الأساسية في الفريق بجوار فان دايك.

وكان كوناتي قد ارتبط بالانتقال إلى نادي ريال مدريد قبل أن يقرر الأخير عدم الدخول في مفاوضات رسمية والبحث عن أهداف أخرى، كما تردد اسم نادي بايرن ميونيخ أيضًا في المفاوضات مع مدافع ليفربول لاستقدامه في صفقة انتقال حر الصيف المقبل.

ويمتلك كوناتي تجربة في الملاعب الألمانية عندما كان في صفوف لايبزيج بعد قدومه من سوشو الفرنسي في صفقة انتقال حر، قبل أن يرحل إلى صفوف ليفربول في صيف 2021 مقابل 40 مليون يورو.

وخاض الدولي الفرنسي 23 مباراة في الموسم الحالي، ليسجل هدفًا في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وتحديدًا أمام آينتراخت فرانكفورت.

ريال مدريد ليفربول كوناتي

