المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

- -
20:00
نيجيريا

نيجيريا

كأس ملك أسبانيا
جوادالاخارا

جوادالاخارا

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس كاراباو
كارديف سيتي

كارديف سيتي

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

- -
14:30
بيراميدز

بيراميدز

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

دوناروما.. من المجد المحلي والأوروبي إلى التتويج بالأفضل

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:15 م 16/12/2025
دوناروما

جيانلويجي دوناروما

توج الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة "ذا بيست" لأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2025.

وتم اختيار دوناروما كأفضل حارس في العالم، وهي المرة الأولى التي يحصل فيها الحارس الإيطالي على هذه الجائزة.

وعاش الحارس الإيطالي صاحب الـ26 عامًا موسمًا لا يُنسى على الصعيدين المحلي والدولي، وكوفئت مستوياته الاستثنائية بتتويجه بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم من FIFA لعام 2025.

مجد محلي وأوروبي

تحت قيادة لويس إنريكي، حقق باريس سان جيرمان ثلاثية تاريخية، إذ تُوِّج بلقب الدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، والأهم لقب دوري أبطال أوروبا، وهي البطولة التي غالبًا ما خطف فيها دوناروما الأضواء بتألقه اللافت، وإلى جانب هذه الثلاثية الشهيرة، أحرز باريس سان جيرمان أيضًا لقب كأس الأبطال الفرنسي في يناير 2025.

وفي الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا، كان دوناروما في قمة مستواه مع فريقه، حيث قدّم تصديات مذهلة حرم بها ليفربول وأستون فيلا وأرسنال على وجه الخصوص من التسجيل، ولعب دورًا حاسمًا في مسيرة باريس سان جيرمان نحو المجد الأوروبي.

التألق على الساحة العالمية

بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا، حوّل باريس سان جيرمان أنظاره سريعًا إلى كأس العالم للأندية، طامحًا لإضافة لقب ثمين جديد إلى خزائنه، ولم يتأخر دوناروما في التعبير عن طموحات الفريق، واصفًا التشكيلة بأنها "متعطشة" للنجاح قبل انطلاق البطولة في الولايات المتحدة.

وقد كانت مسيرة الفريق الفرنسي في البطولة شاقة ومليئة بالتحديات، حيث كثيرًا ما أنقذ دوناروما فريقه بتصدياته الحاسمة، غير أن الحظ لم يحالف كتيبة لويس إنريكي في النهائي، إذ تعرضوا للخسارة أمام تشيلسي.

آفاق جديدة

بعد إنهاء الموسم مع باريس سان جيرمان، خطا دوناروما خطوة كبيرة في مسيرته الاحترافية بانتقاله إلى مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وقد واصل التألق مع عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز، مقدّمًا سلسلة من العروض القوية والمؤثرة مع فريق بيب جوارديولا.

التتويج بالأفضل

تُوِّج التألق المستمر لدوناروما بحصوله على جائزة "ذا بيست" لأفضل حارس مرمى في العالم (للرجال)، بعدما تفوّق على قائمة لامعة من المرشحين النهائيين، ضمّت كلًا من أليسون بيكر، وإيميليانو مارتينيز، وتيبو كورتوا، ومانويل نوير، وديفيد رايا، ويان سومر، وفويتشيك تشيزني.

ويؤكد هذا الإنجاز مكانة دوناروما كأحد أفضل حراس المرمى في جيله.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
مانشستر سيتي ذا بيست دوناروما

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg