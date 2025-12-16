توج الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة "ذا بيست" لأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2025.

وتم اختيار دوناروما كأفضل حارس في العالم، وهي المرة الأولى التي يحصل فيها الحارس الإيطالي على هذه الجائزة.

وعاش الحارس الإيطالي صاحب الـ26 عامًا موسمًا لا يُنسى على الصعيدين المحلي والدولي، وكوفئت مستوياته الاستثنائية بتتويجه بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم من FIFA لعام 2025.

مجد محلي وأوروبي

تحت قيادة لويس إنريكي، حقق باريس سان جيرمان ثلاثية تاريخية، إذ تُوِّج بلقب الدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، والأهم لقب دوري أبطال أوروبا، وهي البطولة التي غالبًا ما خطف فيها دوناروما الأضواء بتألقه اللافت، وإلى جانب هذه الثلاثية الشهيرة، أحرز باريس سان جيرمان أيضًا لقب كأس الأبطال الفرنسي في يناير 2025.

وفي الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا، كان دوناروما في قمة مستواه مع فريقه، حيث قدّم تصديات مذهلة حرم بها ليفربول وأستون فيلا وأرسنال على وجه الخصوص من التسجيل، ولعب دورًا حاسمًا في مسيرة باريس سان جيرمان نحو المجد الأوروبي.

التألق على الساحة العالمية

بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا، حوّل باريس سان جيرمان أنظاره سريعًا إلى كأس العالم للأندية، طامحًا لإضافة لقب ثمين جديد إلى خزائنه، ولم يتأخر دوناروما في التعبير عن طموحات الفريق، واصفًا التشكيلة بأنها "متعطشة" للنجاح قبل انطلاق البطولة في الولايات المتحدة.

وقد كانت مسيرة الفريق الفرنسي في البطولة شاقة ومليئة بالتحديات، حيث كثيرًا ما أنقذ دوناروما فريقه بتصدياته الحاسمة، غير أن الحظ لم يحالف كتيبة لويس إنريكي في النهائي، إذ تعرضوا للخسارة أمام تشيلسي.

آفاق جديدة

بعد إنهاء الموسم مع باريس سان جيرمان، خطا دوناروما خطوة كبيرة في مسيرته الاحترافية بانتقاله إلى مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وقد واصل التألق مع عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز، مقدّمًا سلسلة من العروض القوية والمؤثرة مع فريق بيب جوارديولا.

التتويج بالأفضل

تُوِّج التألق المستمر لدوناروما بحصوله على جائزة "ذا بيست" لأفضل حارس مرمى في العالم (للرجال)، بعدما تفوّق على قائمة لامعة من المرشحين النهائيين، ضمّت كلًا من أليسون بيكر، وإيميليانو مارتينيز، وتيبو كورتوا، ومانويل نوير، وديفيد رايا، ويان سومر، وفويتشيك تشيزني.

ويؤكد هذا الإنجاز مكانة دوناروما كأحد أفضل حراس المرمى في جيله.