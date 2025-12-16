المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

- -
20:00
نيجيريا

نيجيريا

كأس ملك أسبانيا
جوادالاخارا

جوادالاخارا

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس كاراباو
كارديف سيتي

كارديف سيتي

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

- -
14:30
بيراميدز

بيراميدز

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

دوناروما: شرف عظيم أن أفوز بجائزة أفضل حارس.. وكان عاماً لا يُصدق

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:26 م 16/12/2025
دوناروما

دوناروما

علق الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى مانشستر سيتي، على فوزه بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم ضمن جوائز "ذا بيست" لعام 2025.

وتم اختيار دوناروما كأفضل حارس في العالم، وهي المرة الأولى التي يحصل فيها الحارس الإيطالي على هذه الجائزة.

تصريحات دوناروما

وقال دوناروما في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "إنه لشرف عظيم أن أفوز بهذه الجائزة المرموقة وأود أن أشكر كل من صوّت لي".

وأضاف: "أشعر بفخرٍ كبير لاختياري الأفضل في العالم، ومتقدمًا على حراس مرمى رائعين أكنّ لهم احترامًا وتقديرًا كبيرين".

وأكمل: "لقد كان عامًا لا يُصدَّق، سيبقى حيًّا في ذاكرتي طويلًا، ومن المؤثر حقًا أن يتم الاعتراف بدوري في النجاحات التي تحققت خلال تلك الفترة".

وأتم الحارس الإيطالي تصريحاته: "سأقدّر هذا التقدير كثيرًا، وأتطلع الآن إلى تحقيق المزيد من النجاحات مع فريقي الجديد مانشستر سيتي".

مباراة مانشستر سيتي القادمة
مانشستر سيتي ذا بيست دوناروما

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg