علق الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى مانشستر سيتي، على فوزه بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم ضمن جوائز "ذا بيست" لعام 2025.

وتم اختيار دوناروما كأفضل حارس في العالم، وهي المرة الأولى التي يحصل فيها الحارس الإيطالي على هذه الجائزة.

تصريحات دوناروما

وقال دوناروما في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "إنه لشرف عظيم أن أفوز بهذه الجائزة المرموقة وأود أن أشكر كل من صوّت لي".

وأضاف: "أشعر بفخرٍ كبير لاختياري الأفضل في العالم، ومتقدمًا على حراس مرمى رائعين أكنّ لهم احترامًا وتقديرًا كبيرين".

وأكمل: "لقد كان عامًا لا يُصدَّق، سيبقى حيًّا في ذاكرتي طويلًا، ومن المؤثر حقًا أن يتم الاعتراف بدوري في النجاحات التي تحققت خلال تلك الفترة".

وأتم الحارس الإيطالي تصريحاته: "سأقدّر هذا التقدير كثيرًا، وأتطلع الآن إلى تحقيق المزيد من النجاحات مع فريقي الجديد مانشستر سيتي".