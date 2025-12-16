تشافي يعود لاهتمامات مانشستر يونايتد

كشفت تقارير إعلامية عن عودة تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة الإسباني السابق، إلى دائرة اهتمامات نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

تشافي لم يتعاقد مع أي ناد منذ رحيله عن برشلونة بنهاية موسم 2023-2024، واقترن اسمه بتولي تدريب مانشستر يونايتد، خاصة مع تزايد الشكوك حول مستقبل روبن أموريم، مدربه الحالي.

ووفقا لما ذكره موقع "فوتبول إسبانيا"، فإن عمر برادة، المدير التنفيذي ليونايتد، يفضل التعاقد مع تشافي، بينما يُعد أوليفر جلاسنر، مدرب كريستال بالاس، خياره الثاني.

وأشار التقرير إلى أن رغبة تشافي كانت السبب في عدم إتمام التعاقد مع يونايتد، إذ أن لديه بعض الشكوك حول الوضع في أولد ترافورد، الذي شهد تعاقب عدد من المدربين دون تحقيق أي نجاح يُذكر في الآونة الأخيرة.

وحتى الآن لم يتخذ يونايتد قرارا حاسما بشكل نهائي بخصوص مستقبل أموريم، لكن النادي يقيّم خياراته خاصة مع استمرار تراجع النتائج.

ويحتل يونايتد حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة.