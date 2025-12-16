المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

- -
20:00
نيجيريا

نيجيريا

كأس ملك أسبانيا
جوادالاخارا

جوادالاخارا

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس كاراباو
كارديف سيتي

كارديف سيتي

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

7 0
14:30
بيراميدز

بيراميدز

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

تشافي يعود لاهتمامات مانشستر يونايتد

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:01 م 16/12/2025
تشافي

تشافي هيرنانديز

كشفت تقارير إعلامية عن عودة تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة الإسباني السابق، إلى دائرة اهتمامات نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

تشافي لم يتعاقد مع أي ناد منذ رحيله عن برشلونة بنهاية موسم 2023-2024، واقترن اسمه بتولي تدريب مانشستر يونايتد، خاصة مع تزايد الشكوك حول مستقبل روبن أموريم، مدربه الحالي.

ووفقا لما ذكره موقع "فوتبول إسبانيا"، فإن عمر برادة، المدير التنفيذي ليونايتد، يفضل التعاقد مع تشافي، بينما يُعد أوليفر جلاسنر، مدرب كريستال بالاس، خياره الثاني.

وأشار التقرير إلى أن رغبة تشافي كانت السبب في عدم إتمام التعاقد مع يونايتد، إذ أن لديه بعض الشكوك حول الوضع في أولد ترافورد، الذي شهد تعاقب عدد من المدربين دون تحقيق أي نجاح يُذكر في الآونة الأخيرة.

وحتى الآن لم يتخذ يونايتد قرارا حاسما بشكل نهائي بخصوص مستقبل أموريم، لكن النادي يقيّم خياراته خاصة مع استمرار تراجع النتائج.

ويحتل يونايتد حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة.

برشلونة مانشستر يونايتد تشافي هيرنانديز

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg