كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في الجولة 16 من المسابقة.

جائزة لاعب الجولة في بريميرليج هي جائزة جديدة ظهرت الموسم الحالي، وتُمنح بناء على تصويت المشجعين.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة لاعب الجولة 16 من الدوري الإنجليزي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وهوجو إيكيتيكي نظيره في ليفربول، بجانب بوكايو ساكا نجم أرسنال.

كما شملت القائمة مالو جوستو (تشيلسي) ومورجان روجرز (أستون فيلا)، وإبراهيم سانجاري (نوتنجهام فورست)، وماركوس تافيرنييه (بورنموث)، وهاري ويلسون (فولهام).

ويستمر التصويت حتى الساعة 2 ظهرا بتوقيت القاهرة من يوم غدا الأربعاء الموافق 17 ديسمبر الحالي.