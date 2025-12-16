المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
هالاند ينافس إيكيتيكي.. الكشف عن المرشحين لجائزة لاعب الجولة 16 في بريميرليج

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:14 م 16/12/2025
هالاند

إيرلينج هالاند

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في الجولة 16 من المسابقة.

جائزة لاعب الجولة في بريميرليج هي جائزة جديدة ظهرت الموسم الحالي، وتُمنح بناء على تصويت المشجعين.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة لاعب الجولة 16 من الدوري الإنجليزي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وهوجو إيكيتيكي نظيره في ليفربول، بجانب بوكايو ساكا نجم أرسنال.

كما شملت القائمة مالو جوستو (تشيلسي) ومورجان روجرز (أستون فيلا)، وإبراهيم سانجاري (نوتنجهام فورست)، وماركوس تافيرنييه (بورنموث)، وهاري ويلسون (فولهام).

ويستمر التصويت حتى الساعة 2 ظهرا بتوقيت القاهرة من يوم غدا الأربعاء الموافق 17 ديسمبر الحالي.

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي إيرلينج هالاند

