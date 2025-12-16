المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رسميًا.. آياكس يعلن ضم لاعب آرسنال السابق

محمد همام

كتب - محمد همام

04:25 م 16/12/2025
آرسنال

فريق آرسنال - صورة أرشيفية

أعلن نادي آياكس أمستردام الهولندي بصورة رسمية، التعاقد مع المدافع الياباني تاكيهيرو تومياسو، لاعب آرسنال السابق، في صفقة انتقال حر.

وأفاد الموقع الرسمي للنادي الهولندي أن انتقال تاكيهيرو تومياسو (27 عامًا) سيكون حتى نهاية الموسم الجاري، لتكون الصفقة مجانية.

وكان الدولي الياباني قد رحل عن آرسنال منذ الصيف الماضي بعد نهاية عقده مع "الجانرز"، حيث لم ينضم إلى أي فريق قبل أن يلتحق بالعملاق الهولندي.

وانضم الدولي الياباني إلى صفوف آرسنال في صيف 2021 قادمًا من بولونيا الإيطالي، في صفقة مالية قُدرت بـ19 مليون يورو، وفقًا لما جاء عبر موقع "ترانسفير ماركت".

ويمتلك تاكيهيرو تومياسو مسيرة مع آرسنال وصلت إلى 84 مباراة، سجل خلالها هدفين، كما صنع ستة أهداف حاسمة.

الدوري الإنجليزي آرسنال آياكس تاكيهيرو تومياسو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

