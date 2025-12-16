رسميًا.. آياكس يعلن ضم لاعب آرسنال السابق

أعلن نادي آياكس أمستردام الهولندي بصورة رسمية، التعاقد مع المدافع الياباني تاكيهيرو تومياسو، لاعب آرسنال السابق، في صفقة انتقال حر.

وأفاد الموقع الرسمي للنادي الهولندي أن انتقال تاكيهيرو تومياسو (27 عامًا) سيكون حتى نهاية الموسم الجاري، لتكون الصفقة مجانية.

وكان الدولي الياباني قد رحل عن آرسنال منذ الصيف الماضي بعد نهاية عقده مع "الجانرز"، حيث لم ينضم إلى أي فريق قبل أن يلتحق بالعملاق الهولندي.

وانضم الدولي الياباني إلى صفوف آرسنال في صيف 2021 قادمًا من بولونيا الإيطالي، في صفقة مالية قُدرت بـ19 مليون يورو، وفقًا لما جاء عبر موقع "ترانسفير ماركت".

ويمتلك تاكيهيرو تومياسو مسيرة مع آرسنال وصلت إلى 84 مباراة، سجل خلالها هدفين، كما صنع ستة أهداف حاسمة.