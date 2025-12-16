تقارير: ميلان يقترب من ضم فولكروج

أكدت تقارير إعلامية اقتراب نادي ميلان الإيطالي من التعاقد مع الألماني نيكلاس فولكروج، مهاجم وست هام يونايتد الإنجليزي.

ميلان بدأ محاولاته قبل أسابيع لضم مهاجم جديد في الميركاتو الشتوي، وكان فولكروج ضمن قائمة اهتماماته التي ضمت أيضا لاعبين آخرين.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فقد توصل ميلان بالفعل إلى اتفاق شفهي مع اللاعب الألماني، الذي أعطى الضوء الأخضر للانتقال إلى "الروسونيري".

يجري ميلان حاليا مفاوضات مع وست هام على صفقة إعارة مع خيار الشراء، ومن المنتظر أن يتم الاتفاق بين الناديين الأيام القادمة.

جدير بالذكر أن فولكروج انضم إلى وست هام في صيف 2024 قادما من بروسيا دورتموند الألماني، لكنه بات بعيدا عن القوام الأساسي للفريق حاليا.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 32 عاما في 9 مباريات فقط مع "الهامرز" بمختلف المسابقات، لم يسجل أو يصنع خلالها أي أهداف.