المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

- -
20:00
نيجيريا

نيجيريا

كأس ملك أسبانيا
جوادالاخارا

جوادالاخارا

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس كاراباو
كارديف سيتي

كارديف سيتي

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

7 0
14:30
بيراميدز

بيراميدز

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

تقارير: ميلان يقترب من ضم فولكروج

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:47 م 16/12/2025
نيكلاس فولكروج

نيكلاس فولكروج

أكدت تقارير إعلامية اقتراب نادي ميلان الإيطالي من التعاقد مع الألماني نيكلاس فولكروج، مهاجم وست هام يونايتد الإنجليزي.

ميلان بدأ محاولاته قبل أسابيع لضم مهاجم جديد في الميركاتو الشتوي، وكان فولكروج ضمن قائمة اهتماماته التي ضمت أيضا لاعبين آخرين.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فقد توصل ميلان بالفعل إلى اتفاق شفهي مع اللاعب الألماني، الذي أعطى الضوء الأخضر للانتقال إلى "الروسونيري".

يجري ميلان حاليا مفاوضات مع وست هام على صفقة إعارة مع خيار الشراء، ومن المنتظر أن يتم الاتفاق بين الناديين الأيام القادمة.

جدير بالذكر أن فولكروج انضم إلى وست هام في صيف 2024 قادما من بروسيا دورتموند الألماني، لكنه بات بعيدا عن القوام الأساسي للفريق حاليا.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 32 عاما في 9 مباريات فقط مع "الهامرز" بمختلف المسابقات، لم يسجل أو يصنع خلالها أي أهداف.

ميلان وست هام نيكلاس فولكروج

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg