حدد نادي مانشستر يونايتد موقفه من بيع خدمات اللاعب الإنجليزي كوبي ماينو، بعد أن ظهر اسمه على طاولة 7 أندية، بحسب تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء.

ويعاني ماينو من قلة المشاركات مع مانشستر يونايتد هذا الموسم تحت قيادة المدرب البرتغالي روبن أموريم، إذ لم يبدأ أساسيًا في أي مباراة بالدوري الإنجليزي.

موقف مانشستر يونايتد من بيع ماينو

ذكرت صحيفة ذا جارديان البريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد لا ترغب في رحيل ماينو.

وأوضحت أن إدارة مانشستر يونايتد استقرت على رفض أي عروض لشراء ماينو في سوق الانتقالات الشتوية المقبل، ثقة منها في قدرات صاحب الـ20 عامًا.

ويرى مانشستر يونايتد أن كوبي ماينو قادر على إقناع أموريم بالحصول على عدد دقائق أكثر، كما يمكنه أن يكون لاعب المستقبل في ملعب أولد ترافورد.

مطلوب في 7 أندية

وفي سياق متصل، أكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن ماينو أصبح مطلوبًا في 7 أندية أوروبية.

وأبرزت أن أندية تشيلسي ووست هام ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي، ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، إلى جانب بايرن ميونخ الألماني ونابولي الإيطالي أبدت اهتمامها باستقدام ماينو في يناير.

أموريم يرد على الانتقادات

تلقى روبن أموريم انتقادات حادة من أساطير مانشستر يونايتد بسبب أسلوبه في التعامل مع كوبي ماينو.

وعلق بول سكولز في هذا الصدد: "لو اتصل بي ماينو، وقال لي إن تشيلسي مهتم به فسأقول له اذهب دون تردد".

ويرى ريو فيرديناند أيضًا أن اللاعب الشاب أضاع 6 أشهر من مسيرته مع كرة القدم عندما قرر البقاء بأولد ترافورد.

ورد أموريم في تصريحات سابقة نشرتها شبكة سكاي سبورتس: "إذا جاء ماينو وتحدث معي، سأتحدث معه.. لن أقول ما الذي سأقوله، لكن سأكون سعيدًا جدًا إذاء جاء للتحدث معي بشأن رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد".