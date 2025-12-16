أجرى عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، حوارا فتح خلاله كافة الموضوعات المتعلقة به قبل خوض بطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر.

ويستعد منتخب مصر في الوقت الحالي لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير 2026.

وتحدث مرموش على أكثر من محطة مر بها للوصول إلى بوابة العالمية مع مانشستر سيتي، وكل ما يأتي على لسان النجم الدولي المصري:

التواجد مع مانشستر سيتي

"لطالما حلمت باللعب لأحد أفضل الأندية في العالم، لذا لم يكن انضمامي إلى مانشستر سيتي مفاجأة لي، منذ صغري، كنت أحلم بتحقيق هذا الهدف، واللعب تحت قيادة أفضل مدرب في العالم، دائمًا ما تتخيل ذلك، ولكن عندما يتحقق، يكون الأمر مختلفًا تمامًا".

"قد تقضي 16 أو 17 أو 20 أو حتى 26 عامًا تعمل بجد، منها 15 عامًا لعبت فيها كرة القدم في صغري، ثم 10 سنوات لعبت فيها احترافيًا، لتصل إلى هذا الإنجاز. إنه بمثابة مكافأة على كل ما بذلت من جهد".

الانتقال من مصر للدوري الألماني

"لم يكن الانتقال إلى ألمانيا سهلاً في سن المراهقة، واستغرق الأمر وقتًا للتأقلم مع مناخ جديد، ولغة جديدة، وطعام جديد... كل شيء جديد".

"أنت لست معتادًا على العيش خارج بلدك، وفي الوقت نفسه، لن تعتاد على كرة القدم. لذا، عليك اللحاق بالركب في كليهما. ثم هناك اللغة، بالطبع، كان من أصعب الأمور مغادرة منزلك وأصدقائك وعائلتك، لا يُقارن ذلك بأي شيء آخر، ولكن بمجرد أن تتجاوز فترة البُعد وتكون لديك هدف، ستعتاد عليه. ولأنني كنت ألعب كرة القدم، كنت أفتقدها كثيرًا".

تمثيل منتخب كندا

"لم أزر كندا إلا نادرًا، وعلى الرغم من هذه الفرصة، كان قلبي متعلقًا باللعب لمصر، وكنت مرتبطًا بجذوري وأيدت اللعب للمنتخب المصري".

رحلة مع فولفسبورج وفرانكفورت

"عندما كنت في فولفسبورج، مررت بفترة شعرت فيها أنني وصلت إلى أقصى طاقتي، قضيت عامًا كاملًا دون أن ألعب تقريبًا، ثلاث أو أربع مباريات في السنة، وبعد ذلك العام، كان عليّ إما أن أستمر، وأبذل قصارى جهدي، وأعمل على تطوير نفسي، وهذا كل شيء، أو أعود إلى بلدي، وينتهي الحلم، كانت تلك اللحظة من التأمل من أهم اللحظات في مسيرتي الكروية".

"أما الفترة الثانية فكانت عندما ذهبت إلى فرانكفورت، حيث عملت على تطوير نفسي بكل الطرق، بدنياً وعقلياً، وعلى أرض الملعب. كنت في الخامسة والعشرين من عمري، وشعرت أن الفرصة سانحة الآن أو لن تتكرر. بالنسبة لي، كانت تلك السنة أو السنتان هما اللتان ستحددان ما إذا كنت سأواصل الصعود إلى القمة أم سأبقى على مستواي الحالي. لذا، هاتان هما الفترتان اللتان ساهمتا في تشكيل مسيرتي المهنية".

"لقد كان عامًا جيدًا وإيجابيًا للغاية. لكن حقيقة أننا، كفريق، لم نكن في أفضل حالاتنا عندما وصلت، ومع ذلك أنهينا الموسم بشكل جيد، كانت علامة جيدة. وقد ساعدني ذلك كثيرًا. جئت، وبدأ التغيير يؤتي ثماره، وبدأنا ننسجم كفريق، وبدأت النتائج تظهر".

الانتقال للدوري الإنجليزي

"بالنسبة لي، لم يكن الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بدون فترة إعداد للموسم، والانضمام إلى نادٍ كبير كهذا، أمراً سهلاً".

"مع كل هذا الضغط كان أمراً رائعاً بكل تأكيد الانتقال لمانشستر سيتي، وبإذن الله، ستكون السنوات القادمة أفضل".

"الانتقال من ألمانيا لإنجلترا أسهل من الانتقال من مصر إلى ألمانيا؟ إذا نظرت إلى الأمر من بعيد، فقد تقول إن ألمانيا كانت إعدادًا جيدًا لإنجلترا".

"لكن بالطبع، تمتلك ألمانيا أحد أفضل الدوريات في العالم أيضًا، لكن الدوري الإنجليزي الممتاز في مستوى آخر تمامًا. لقد استغرقني الأمر وقتًا طويلاً للوصول إلى ما أنا عليه الآن، حتى في الدوري الألماني، قضيت ثلاث سنوات ونصف أو أربع سنوات. استغرقني الأمر سنوات لأصل إلى النقطة التي أستطيع فيها اللعب للفريق الأول، وأن أكون لاعبًا قادرًا على المشاركة في كل مباراة وتقديم الأداء الذي كنت أعرف أنني قادر عليه".

"كما قلت، لقد انتقلت إلى أربعة أندية قبل أن أصل إلى تلك المرحلة. لذا، تمر بمراحل قد تكون أكثر شيوعًا في دوري الدرجة الثانية، لكن تلك الفترات هي التي تُهيئك لتكون على هذا المستوى".

التأقلم مع مانشستر سيتي

"في العام الماضي، عانينا من الكثير من الإصابات، لذلك لم تكن النتائج تساعدنا كثيراً، خاصة وأننا مانشستر سيتي، أحد الأندية التي تتنافس دائماً على البطولات - دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس كاراباو، وكأس العالم للأندية - نحن نتنافس دائماً على كل شيء" هكذا علّق.

"إذن، كان هذا أحد الأعوام القليلة التي لم تكن فيها النتائج في صالحنا دفعة واحدة. فكيف حدث ذلك؟ أعتقد أنه من الطبيعي ألا يفوز أي نادٍ في التاريخ بجميع البطولات كل عام على التوالي. هناك دائمًا فترة تحتاج فيها إلى إعادة ضبط الأمور وتغيير ما اعتدت عليه من أجل إعادة البناء من الصفر. هذا العام، بدأنا العام بدايةً ممتازة، وحتى الآن، حتى الفوز بالمباريات منحنا أسلوبًا معينًا على أرض الملعب، أسلوب مانشستر سيتي الذي يعرفه الجميع. نفوز بثقة، نعم، بثقة تامة. لذا، أشعر بفرق كبير في الأداء هذا العام".

التعامل مع الضغوط

"عمر خارج ملاعب كرة القدم هو نفسه عمر داخل الملعب. أنت تشاهده وهو يسجل الأهداف، لكن عليك حقاً أن تفصل بين الاثنين"، قال.

"عندما تكون في الملعب وفي التدريبات، ستقدم أفضل ما لديك، لأنك عندما تكون خارج الملعب، تكون منفصلاً تماماً عن كل شيء. لا تفكر في أي شيء. بالطبع، يكون الأمر صعباً إذا كانت لديك مباراة مهمة أو كنت على وشك اللعب، لأنك تبدأ بالتفكير في المباراة وما قد يحدث."

"لكن عليك أن تبذل قصارى جهدك لتصفية ذهنك والقيام بأشياء مثل المشي، أو التسوق، أو قراءة كتاب - فهناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لفصل ذهنك عن العمل. سيمنحك هذا شعورًا إيجابيًا، وبالتالي ستعود إلى العمل وأنت تشعر بالحماس مجددًا. أعتقد أن أهم شيء هو الفصل بين الاثنين".