المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

- -
20:00
نيجيريا

نيجيريا

كأس ملك أسبانيا
جوادالاخارا

جوادالاخارا

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس كاراباو
كارديف سيتي

كارديف سيتي

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

9 0
14:30
بيراميدز

بيراميدز

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

صلاح يترقب.. حفل جوائز "ذا بيست" للأفضل في العالم لعام 2025

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

06:55 م 16/12/2025
ذا بيست

ذا بيست

زوار يلا كورة الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لحفل جوائز الأفضل "ذا بيست" لعام 2025.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة حفل جوائز الأفضل في عام 2025 والمقدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم والمقرر إقامته في العاصمة القطرية الدوحة.

ومن المقرر أن ينطلق حفل الجوائز في السابعة مساء اليوم الثلاثاء.

وكان "فيفا" أعلن عن بضع جوائز لجائزة "ذا بيست"، قبل انطلاق الحفل الذي سيشهد استكمال الإعلان عن الجوائز المتبقية. طالع التفاصيل

ومن المقرر أن يشهد الحفل تسليم جوائز متنوعة، وهي أفضل لاعب "رجال وسيدات"، وأفضل مدرب "رجال وسيدات".

صلاح يترقب

يتنافس 11 لاعبا على الجائزة الأبرز وهي أفضل لاعب في العالم التي حلت مكان الكرة الذهبية بعد الانفصال عن الجائزة المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية اعتبارا من موسم 2016 / 2017.

وينافس النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025، بجانب 10 لاعبين آخرين هم: أشرف حكيمي وعثمان ديمبلي وفيتينيا ونونو مينديس من باريس سان جيرمان الفرنسي، لامين يامال وبيدري ورافينيا من برشلونة الإسباني، كيليان مبابي من ريال مدريد الإسباني، كول بالمر من تشيلسي الإنجليزي وهاري كين من بايرن ميونخ الألماني.

كيف يتم اختيار الفائز؟

يتم اختيار الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست 2025" بدمج أصوات 4 فئات، وهي المدربين الحاليين لجميع المنتخبات الوطنية للرجال، وقادة جميع المنتخبات الوطنية للرجال، وصحفي متخصص من جميع أنحاء العالم، بجانب أصوات المشجعين.

وتحمل كل مجموعة من المصوتين الوزن الانتخابي نفسه، بغض النظر عن عدد المصوتين في كل مجموعة (أي أن أصوات كل من المدربين والقادة والصحفيين الخبراء والمشجعين تشكل 25% من قيمة التصويت، بغض النظر عن عدد المصوتين في كل مجموعة).

ويُطلب من كل عضو من أعضاء لجنة التحكيم تحديد ترتيب اختياراتهم، بحيث يحصل صاحب المرتبة الأولى على 5 نقاط، والثاني على 3 نقاط، والثالث على نقطة واحدة.

المرشحون لجوائز آخرى في "ذا بيست"

جائزة أفضل لاعبة: ساندي بالتيمور وناتالي بيورن ولوسي برونز من تشيلسي الإنجليزي، أليكسيا بوتيلاس وكلوديا بينا وإيوا باجور وأيتانا بونماتي وباتري جويجارو من برشلونة الإسباني، ماريونا كالدينتي وكلوي كيلي وأليسيا روسو وليا ويليامسون من أرسنال الإنجليزي، دياني قديدياتو وميلشي دومورناي وليندسي هيبس من ليون الفرنسي.

أفضل مدرب لفرق الرجال: خافيير أجيري (المكسيك)، ميكيل أرتيتا (أرسنال)، لويس إنريكي (باريس سان جيرمان)، هانسي فليك (برشلونة)، إنزو ماريسكا (تشيلسي)، روبرتو مارتينيز (البرتغال) وآرني سلوت (ليفربول).

أفضل مدرب في فئة السيدات: سونيا بومباستور (تشيلسي)، جوناتان جيرالديز (واشنطن سبيريت/أولمبيك ليون)، سيب هاينز (أورلاندو برايد)، رينيه سليجرز (أرسنال)، وسارينا فيجمان (إنجلترا).

تابعونا لمزيد من التفاصيل..

محمد صلاح فيفا ذا بيست

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg