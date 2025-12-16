زوار يلا كورة الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لحفل جوائز الأفضل "ذا بيست" لعام 2025.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة حفل جوائز الأفضل في عام 2025 والمقدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم والمقرر إقامته في العاصمة القطرية الدوحة.

ومن المقرر أن ينطلق حفل الجوائز في السابعة مساء اليوم الثلاثاء.

وكان "فيفا" أعلن عن بضع جوائز لجائزة "ذا بيست"، قبل انطلاق الحفل الذي سيشهد استكمال الإعلان عن الجوائز المتبقية. طالع التفاصيل

ومن المقرر أن يشهد الحفل تسليم جوائز متنوعة، وهي أفضل لاعب "رجال وسيدات"، وأفضل مدرب "رجال وسيدات".

صلاح يترقب

يتنافس 11 لاعبا على الجائزة الأبرز وهي أفضل لاعب في العالم التي حلت مكان الكرة الذهبية بعد الانفصال عن الجائزة المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية اعتبارا من موسم 2016 / 2017.

وينافس النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025، بجانب 10 لاعبين آخرين هم: أشرف حكيمي وعثمان ديمبلي وفيتينيا ونونو مينديس من باريس سان جيرمان الفرنسي، لامين يامال وبيدري ورافينيا من برشلونة الإسباني، كيليان مبابي من ريال مدريد الإسباني، كول بالمر من تشيلسي الإنجليزي وهاري كين من بايرن ميونخ الألماني.

كيف يتم اختيار الفائز؟

يتم اختيار الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست 2025" بدمج أصوات 4 فئات، وهي المدربين الحاليين لجميع المنتخبات الوطنية للرجال، وقادة جميع المنتخبات الوطنية للرجال، وصحفي متخصص من جميع أنحاء العالم، بجانب أصوات المشجعين.

وتحمل كل مجموعة من المصوتين الوزن الانتخابي نفسه، بغض النظر عن عدد المصوتين في كل مجموعة (أي أن أصوات كل من المدربين والقادة والصحفيين الخبراء والمشجعين تشكل 25% من قيمة التصويت، بغض النظر عن عدد المصوتين في كل مجموعة).

ويُطلب من كل عضو من أعضاء لجنة التحكيم تحديد ترتيب اختياراتهم، بحيث يحصل صاحب المرتبة الأولى على 5 نقاط، والثاني على 3 نقاط، والثالث على نقطة واحدة.

المرشحون لجوائز آخرى في "ذا بيست"

جائزة أفضل لاعبة: ساندي بالتيمور وناتالي بيورن ولوسي برونز من تشيلسي الإنجليزي، أليكسيا بوتيلاس وكلوديا بينا وإيوا باجور وأيتانا بونماتي وباتري جويجارو من برشلونة الإسباني، ماريونا كالدينتي وكلوي كيلي وأليسيا روسو وليا ويليامسون من أرسنال الإنجليزي، دياني قديدياتو وميلشي دومورناي وليندسي هيبس من ليون الفرنسي.

أفضل مدرب لفرق الرجال: خافيير أجيري (المكسيك)، ميكيل أرتيتا (أرسنال)، لويس إنريكي (باريس سان جيرمان)، هانسي فليك (برشلونة)، إنزو ماريسكا (تشيلسي)، روبرتو مارتينيز (البرتغال) وآرني سلوت (ليفربول).

أفضل مدرب في فئة السيدات: سونيا بومباستور (تشيلسي)، جوناتان جيرالديز (واشنطن سبيريت/أولمبيك ليون)، سيب هاينز (أورلاندو برايد)، رينيه سليجرز (أرسنال)، وسارينا فيجمان (إنجلترا).

تابعونا لمزيد من التفاصيل..