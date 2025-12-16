المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
22 صوتا.. من دعم صلاح في جائزة ذا بيست من قادة المنتخبات؟

رائد سمير

كتب - رائد سمير

09:49 م 16/12/2025
محمد صلاح يودع جماهير ليفربول قبل أمم أفريقيا

محمد صلاح - صورة أرشيفية

حصل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي على دعم 22 لاعبًا من قادة المنتخبات، في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم، بشأن جائزة الأفضل في العالم، المعروفة باسم "ذا بيست"، والتي تُوج بها عثمان ديمبيلي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وجاء محمد صلاح في المركز الأول من عدد من قادة المنتخبات، وهم المجري، دومينيك سوبوسلاي، والياباني، واتارو إيندز، والهولندي، فيرجل فان دايك، والإسكتلندي، أندرو روبيرتسون، وجميعهم زملاؤه في ليفربول.

كما جاء صلاح في المركز الأول بتصويت ريموند جونيمبا، قائد غينيا الجديدة، وأندرو ستيفانو قائد ساموا، وعلي خصيف، قائد منتخب الإمارات، فيما جاء في المرتبة الثالثة بتصويت سالم الدوسري، قائد منتخب الإمارات.

وجاءت قائمة المصوتين لصالح محمد صلاح من قادة المنتخبات على النحو التالي:

إدين دزيكو، قائد البوسنة.. عثمان ديمبيلي - لامين يامال - محمد صلاح

هاري كين، قائد إنجلترا.. عثمان ديمبيلي - فيتينيا - محمد صلاح

برونو مانجا، قائد الجابون.. أشرف حكيمي - عثمان ديمبيلي - محمد صلاح

دومينيك سوبوسلاي، قائد المجر.. محمد صلاح - عثمان ديمبيلي - كيليان مبابي

واتارو إيندو، قائد اليابان.. محمد صلاح - عثمان ديمبيلي - نونو مينديز

مراد الوحيشي، قائد ليبيا.. كيليان مبابي - أشرف حكيمي - محمد صلاح

فيدور كرينش، قائد ليتوانيا.. عثمان ديمبيلي - محمد صلاح - رافينيا

سامو علي، قائد المالديف.. عثمان ديمبيلي - كيليان مبابي - محمد صلاح

ماثيو جيولاومير، قائد مالطا.. عثمان ديمبيلي - محمد صلاح - لامين يامال

فيرجيل فان دايك، قائد هولندا.. محمد صلاح - عثمان ديمبيلي - نونو مينديز

كريس وود، قائد نيوزيلندا.. عثمان ديمبيلي - لامين يامال - محمد صلاح

يوسف أليو، قائد النيجر.. أشرف حكيمي - محمد صلاح - فيتينيا

كونور برادلي، قائد أيرلندا الشمالية.. لامين يامال - محمد صلاح - عثمان ديمبيلي

ريموند جونيمبا، قائد غينيا الجديدة.. محمد صلاح - رافينيا - هاري كين

أماني أجوينالدو، قائد الفلبين.. عثمان ديمبيلي - محمد صلاح - لامين يامال

أندرو ستيفانو، قائد ساموا.. محمد صلاح - كيليان مبابي - هاري كين

سالم الدوسري، قائد السعودية.. عثمان ديمبيلي - كول بالمر - محمد صلاح

أندرو روبيرتسون، قائد إسكتلندا.. محمد صلاح - عثمان ديمبيلي - نونو مينديز

سوجان بيريرا، قائد سريلانكا.. عثمان ديمبيلي - محمد صلاح - كيليان مبابي

إلمان تاجاييف، قائد تركمنستان.. لامين يامال - عثمان ديمبيلي - محمد صلاح

أوشو خالد، قائد أوغندا.. رافينيا - عثمان ديمبيلي - محمد صلاح

علي خصيف، قائد الإمارات.. محمد صلاح - أشرف حكيمي - هاري كين.

ويحصل صاحب المركز الأول في تصويت كل قائد منتخب على 5 نقاط، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 3 نقاط، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على نقطة واحدة.

منتخب مصر ليفربول ليفربول محمد صلاح عثمان ديمبيلي

