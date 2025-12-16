حصل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر على عدد كبير من الأصوات، من جانب مدربي المنتخبات، في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم، الخاصة بجائزة أفضل لاعب في العالم، المعروفة باسم "ذا بيست"، والتي تُوج بها عثمان ديمبيلي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبلغ عدد المدربين المصوتين لمحمد صلاح 46 مدربًا، من بينهم حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وإيهاب أبو جزر، مدرب فلسطين، وخافيير أجيري، مدرب المكسيك.

وجاءت قائمة المصوتين لمحمد صلاح في استفتاء ذا بيست، لأفضل لاعب في العالم، من جانب المدربين، على النحو التالي:

إلياس أحمد، مدرب أفغانستان.. كيليان مبابي – بيدري – محمد صلاح

أيخان عباسوف، مدرب أذربيجان.. أشرف حكيمي – كيليان مبابي – محمد صلاح

دراجان تالاييتش، مدرب البحرين.. أشرف حكيمي – عثمان ديمبيلي – محمد صلاح

مايكل فيندالي، مدرب برمودا.. عثمان ديمبيلي – لامين يامال – محمد صلاح

بوبيستا، مدرب كاب فيردي.. لامين يامال – محمد صلاح – نونو مينديز

خيسي مارش، مدرب كندا.. رافينيا – محمد صلاح – لامين يامال

كولين روي، مدرب جزر الكايمان.. لامين يامال – محمد صلاح – رافينيا

شاو جيايي، مدرب الصين.. عثمان ديمبيلي – محمد صلاح – رافينيا

سيباستيان ديسابر، مدرب الكونغو الديموقراطية.. عثمان ديمبيلي – أشرف حكيمي – محمد صلاح

زلاتكو داليتش، مدرب كرواتيا.. عثمان ديمبيلي – محمد صلاح – بيدري

بيدرو ميسا، مدرب كوبا.. كيليان مبابي – عثمان ديمبيلي – محمد صلاح

مارسيلو نيفيليف، مدرب جمهورية الدومينيكان.. أشرف حكيمي – لامين يامال – محمد صلاح

حسام حسن، مدرب مصر.. محمد صلاح – عثمان ديمبيلي – كيليان مبابي

ميساي كاسا، مدرب إثيوبيا.. نونو مينديز – عثمان ديمبيلي – محمد صلاح

جوناثان مكنستري، مدرب جامبيا.. أشرف حكيمي – محمد صلاح – عثمان ديمبيلي

روس ميشيل أوا.. مدرب جوام.. كيليان مبابي – محمد صلاح – عثمان ديمبيلي

لويس فيرناندو، مدرب جواتيمالا.. عثمان ديمبيلي – فيتينيا – محمد صلاح

جينارو جاتوسو، مدرب إيطاليا.. كيليان مبابي – فيتينيا – محمد صلاح

جمال السلامي، مدرب الأردن.. أشرف حكيمي – محمد صلاح – عثمان ديمبيلي

بيني مكارثي، مدرب كينيا.. محمد صلاح – عثمان ديمبيلي – رافينيا

أورمات عبدوكايموف، مدرب قيرغيزستان.. عثمان ديمبيلي – محمد صلاح – رافينيا

أليو سيسيه، مدرب ليبيا.. محمد صلاح – أشرف حكيمي – بيدري

كاليستو باسووا، مدرب مالاوي.. أشرف حكيمي – عثمان ديمبيلي – محمد صلاح

بيتر كراوموسكي، مدرب ماليزيا.. هاري كين – محمد صلاح – عثمان ديمبيلي

توم سانتيفيت، مدرب مالي.. أشرف حكيمي – محمد صلاح – عثمان ديمبيلي

إيمليو دي ليو، مدرب مالطا.. عثمان ديمبيلي – محمد صلاح – كيليان مبابي

خافيير أجيري، مدرب المكسيك.. كيليان مبابي – محمد صلاح – أشرف حكيمي

ليليان بوبسيكو، مدرب مولدوفا.. نونو مينديز – رافينيا – محمد صلاح

كولين بنيامين، مدرب ناميبيا.. أشرف حكيمي – محمد صلاح – لامين يامال

مايكل أونيل، مدرب أيرلندا الشمالية.. عثمان ديمبيلي – محمد صلاح – هاري كين

إيهاب أبو جزر، مدرب فلسطين.. محمد صلاح – عثمان ديمبيلي – أشرف حكيمي

ديفيد موتا، مدرب غينيا الجديدة.. محمد صلاح – كول بالمر – هاري كين

كارليس كوادرات، مدرب الفلبين.. لامين يامال – بيدري – محمد صلاح

هيمير هالجريمسون، مدرب جمهورية أيرلندا.. محمد صلاح – لامين يامال – نونو مينديز

عادل عمروش، مدرب رواندا.. أشرف حكيمي – كيليان مبابي – محمد صلاح

ريكاردو سونمانتو، مدرب ساو تومي.. أشرف حكيمي – نونو مينديز – محمد صلاح

ستيف كلارك، مدرب إسكتلندا.. عثمان ديمبيلي – فيتينيا – محمد صلاح

محمد كالون، مدرب سيراليون.. عثمان ديمبيلي – لامين يامال – محمد صلاح

ميجيل جاموندي، مدرب تنزانيا.. لامين يامال – محمد صلاح – فيتينيا

ديوت يورك، مدرب ترينداد وتوباجو.. محمد صلاح – كول بالمر – لامين يامال

سامي الطرابلسي، مدرب تونس.. أشرف حكيمي – عثمان ديمبيلي – محمد صلاح

فينشينزو مونتيلا، مدرب تركيا.. بيدري – هاري كين – محمد صلاح

لارس هوب، مدرب فانواتو.. هاري كين – عثمان ديمبيلي – محمد صلاح

نور الدين ولد علي، مدرب اليمن.. أشرف حكيمي – عثمان ديمبيلي – محمد صلاح

موسيس شون، مدرب زامبيا.. عثمان ديمبيلي – كيليان مبابي – محمد صلاح

ماريو مارينيكا، مدرب زيمبابوي.. هاري كين – محمد صلاح – أشرف حكيمي.

ويحصل صاحب المركز الأول في تصويت كل مدرب على 5 نقاط، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 3 نقاط، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على نقطة واحدة.