أبدى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اهتمامه بالتعاقد مع لاعب خط وسط طرابزون سبور التركي، كريست إيناو أولاي.

ويرى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن كريست إيناو أولاي يعتبر البديل الأمثل للإسباني المخضرم، رودري، على المدى الطويل.

وبحسب ما ذكرته شبكة "TEAMtalk" الإنجليزية، فقد بدأ مانشستر يونايتد بالفعل الاتصال بممثلي اللاعب بشأن انتقاله.

ويمتلك مانشستر يونايتد ونظيره السيتي قدرة حاسمة على دفع المبلغ المطلوب من جانب طرابزون سبور، وهو 40 مليون يورو.

ونوه التقرير بأن اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، يمتلك موهبة ولديه مستقبل واعد، ويمكنه أن يصبح لاعبًا أساسيًا في خط الوسط.

ويحتاج مانشستر يونايتد إلى التعاقد مع بديل للنجم البرازيلي كاسيميرو، الذي تجاوز ذروة عطائه، ويقترب من الرحيل عن "أولد ترافورد".

ويبلغ اللاعب الإيفواري، كريست إيناو أولاي، من العمر 19 عامًا، وكان قد وقع عقدً يربطه بنادي طرابزون سبور حتى 2030، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 4 ملايين يورو.

وشهد الموسم الحالي مشاركة كريست إيناو رفقة طرابزون سبور خلال 10 مباريات بجميع البطولات، وسجل هدفين وقدم ثلاث تمريرات حاسمة لزملائه.