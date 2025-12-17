المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بعد تصريحاته الجدلية.. ماريسكا يشكر جماهير تشيلسي على الدعم

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

09:57 ص 17/12/2025
ماريسكا

إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي

عبّر الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، عن تقديره للدعم الذي حصل عليه من جماهير النادي، بعدما رددت اسمه في الفوز على كارديف سيتي 3-1، أمس الثلاثاء، في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية "كأس كاراباو".

وقال ماريسكا إنه يشعر بالسعادة في النادي اللندني، وذلك بعد أيام قليلة من إعرابه عن إحباطه بسبب المشكلات التي تحدث خلف الكواليس.

وكان المدرب الإيطالي قد قال ماريسكا عقب الفوز على إيفرتون 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي، والذي أنهى سلسلة من 4 مباريات دون انتصار، إنه مر "بأسوأ 48 ساعة" منذ توليه المهمة، مشيرا إلى نقص الدعم.

لكن عند صفارة النهاية أمس، احتفل ماريسكا مع الجماهير التي هتفت باسمه بعد ثنائية أليخاندرو جارناتشو وهدف بيدرو نيتو، ليضعا الفريق في المربع الذهبي.

وفي المؤتمر الصحفي قال ماريسكا: "أنا سعيد فقط، سنخوض قبل نهائي آخر وأعتقد أن هذا ما يستحقه المشجعون، كانت ليلة رائعة".

وأضاف: "في بعض الأحيان، عندما لا تحقق الفوز، يسود الحزن، وهذا أمر طبيعي، بشكل عام، كان المشجعون دائما خلف الفريق".

وأوضح ماريسكا، الذي رفض الخوض في تفاصيل تصريحاته السابقة "هذه هي نوعية المباريات التي تجعلني أحب اللاعبين أكثر، لأنها مواجهات محفوفة بالمخاطر ومن السهل التعثر فيها".

وأردف: "لم أتحدث مع أي شخص، لا بأس بذلك، لطالما قلت إنني سعيد منذ اليوم الأول، والليلة لم يختلف الأمر".

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 8 نقاط عن أرسنال المتصدر، وسيحل ضيفا على نيوكاسل يونايتد يوم السبت المقبل في الجولة 17.

 

الدوري الإنجليزي تشيلسي كأس كاراباو

