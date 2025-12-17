كشف المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي، عن السر وراء انضمامه إلى فريق ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، قبل أن يُظهر اللاعب تألقه مع الريدز مؤخرًا.

وسجل اللاعب هدفين في المباراة الأخيرة التي خاضها ليفربول أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث فاز الريدز في هذا اللقاء بنتيجة 2-0.

ووصل إيكيتيكي إلى 10 أهداف في الموسم الحالي مع ليفربول، في 23 مباراة خاضها في كافة المسابقات الأوروبية والإنجليزية.

تصريحات إيكيتيكي

وقال إيكيتيكي في تصريحات نشرها موقع ليفربول إيكو: "أعرف ما يتوقعه الناس، ولدي توقعاتي أيضاً، أنا فقط أعمل على أن أكون جيداً كما يتوقع الناس مني، وأعلم أنني في المكان الذي كنت أحلم أن أكون فيه".

وأضاف: "لقد زرت أماكن كثيرة، ودائماً ما يكون لديك شيء تسعى لتحقيقه، أعتقد أن هذا هو جوهر كرة القدم".

وتابع: "أعتقد دائماً أن كرة القدم تجعلك متعباً جسدياً، ولكن عقلياً إذا كنت تريد الوصول إلى القمة والقيام بالأشياء وتحقيقها، فالأمر يتعلق دائماً بالتكرار مراراً وتكراراً".

وأكمل اللاعب الفرنسي: "أعلم أن أمامي الكثير من العمل، والكثير من الأشياء التي يجب تحسينها، لكن بالطبع أريد أن أكون الأفضل، يحتاج المهاجم إلى الأهداف ليبقى في المنافسة، أحياناً لا أصنع هدفاً ولا أسجل هدفاً، لكنني أعرف أنني أقوم بانطلاقة جيدة لأحدهم وسيسجل".

وعن سر الانضمام إلى ليفربول، قال: "لن أقول إن ماضي ليفربول هو ما دفعني للتوقيع، لأنني كنت أنظر إلى الفريق وكيف كان يبدو في ذلك الوقت، لكن من الواضح أنني أعرف أساطير ليفربول، والحاضر هو من دفعني إلى التوقيع إليهم".

وأتم: "حتى لو لم تكن من مؤيديهم لكن فلابد أن تعرفهم، لذلك أنا معجب بستيفي جي للغاية".