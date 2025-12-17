المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كأس إنتركونتيننتال
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
19:00
فلامنجو

فلامنجو

كأس كاراباو
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
21:30
برينتفورد

برينتفورد

كأس ملك أسبانيا
تالافيرا

تالافيرا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:15
فولهام

فولهام

بعد تألقه.. إيكيتيكي عن سر التوقيع مع ليفربول: ماضيهم ليس سببًا

طارق متولي

كتب - طارق متولي

10:25 ص 17/12/2025
إيكيتيكي

هوجو إيكيتيكي

كشف المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي، عن السر وراء انضمامه إلى فريق ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، قبل أن يُظهر اللاعب تألقه مع الريدز مؤخرًا.

وسجل اللاعب هدفين في المباراة الأخيرة التي خاضها ليفربول أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث فاز الريدز في هذا اللقاء بنتيجة 2-0.

ووصل إيكيتيكي إلى 10 أهداف في الموسم الحالي مع ليفربول، في 23 مباراة خاضها في كافة المسابقات الأوروبية والإنجليزية.

تصريحات إيكيتيكي

وقال إيكيتيكي في تصريحات نشرها موقع ليفربول إيكو: "أعرف ما يتوقعه الناس، ولدي توقعاتي أيضاً، أنا فقط أعمل على أن أكون جيداً كما يتوقع الناس مني، وأعلم أنني في المكان الذي كنت أحلم أن أكون فيه".

وأضاف: "لقد زرت أماكن كثيرة، ودائماً ما يكون لديك شيء تسعى لتحقيقه، أعتقد أن هذا هو جوهر كرة القدم".

وتابع: "أعتقد دائماً أن كرة القدم تجعلك متعباً جسدياً، ولكن عقلياً إذا كنت تريد الوصول إلى القمة والقيام بالأشياء وتحقيقها، فالأمر يتعلق دائماً بالتكرار مراراً وتكراراً".

وأكمل اللاعب الفرنسي: "أعلم أن أمامي الكثير من العمل، والكثير من الأشياء التي يجب تحسينها، لكن بالطبع أريد أن أكون الأفضل، يحتاج المهاجم إلى الأهداف ليبقى في المنافسة، أحياناً لا أصنع هدفاً ولا أسجل هدفاً، لكنني أعرف أنني أقوم بانطلاقة جيدة لأحدهم وسيسجل".

وعن سر الانضمام إلى ليفربول، قال: "لن أقول إن ماضي ليفربول هو ما دفعني للتوقيع، لأنني كنت أنظر إلى الفريق وكيف كان يبدو في ذلك الوقت، لكن من الواضح أنني أعرف أساطير ليفربول، والحاضر هو من دفعني إلى التوقيع إليهم".

وأتم: "حتى لو لم تكن من مؤيديهم لكن فلابد أن تعرفهم، لذلك أنا معجب بستيفي جي للغاية".

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول الريدز إيكيتيكي فريق ليفربول

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

