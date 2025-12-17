أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن الترتيب النهائي لجائزة "ذا بيست" لأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2025.

وأقيم حفل "ذا بيست"، مساء أمس الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، لتوزيع جوائز الأفضل في عام 2025.

وتوج الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى نادي مانشستر سيتي، بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم عن عام 2025، ضمن حفل جوائز الأفضل "ذا بيست".

وتفوق دوناروما على 6 حراس مرمى آخرين هم: تيبو كورتوا (ريال مدريد)، أليسون (ليفربول)، مانويل نوير (بايرن ميونخ)، إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا)، ديفيد رايا (أرسنال)، فويتشيك تشيزني (برشلونة).

الترتيب النهائي لجائزة "ذا بيست" لأفضل حارس مرمى في العالم

1- جيانليوجي دوناروما - 28 نقطة.

2- تيبو كورتوا - 20 نقطة.

3- أليسون - 9 نقاط.

4- مانويل نوير - 5 نقاط.

5- إيمليانو مارتينيز - 3 نقاط.

6- ديفيد رايا - 3 نقاط.

7- فويتشيك تشيزني - 3 نقاط.