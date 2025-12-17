المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس إنتركونتيننتال
- -
19:00
كأس كاراباو
- -
21:30
كأس ملك أسبانيا
- -
22:00
كأس كاراباو
- -
22:15
بعد فوز دوناروما.. الترتيب النهائي لجائزة "ذا بيست" لأفضل حارس مرمى في العالم

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:45 ص 17/12/2025
دوناروما

دوناروما

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن الترتيب النهائي لجائزة "ذا بيست" لأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2025.

وأقيم حفل "ذا بيست"، مساء أمس الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، لتوزيع جوائز الأفضل في عام 2025.

وتوج الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى نادي مانشستر سيتي، بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم عن عام 2025، ضمن حفل جوائز الأفضل "ذا بيست".

وتفوق دوناروما على 6 حراس مرمى آخرين هم: تيبو كورتوا (ريال مدريد)، أليسون (ليفربول)، مانويل نوير (بايرن ميونخ)، إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا)، ديفيد رايا (أرسنال)، فويتشيك تشيزني (برشلونة).

الترتيب النهائي لجائزة "ذا بيست" لأفضل حارس مرمى في العالم

1- جيانليوجي دوناروما - 28 نقطة.

2- تيبو كورتوا - 20 نقطة.

3- أليسون - 9 نقاط.

4- مانويل نوير - 5 نقاط.

5- إيمليانو مارتينيز - 3 نقاط.

6- ديفيد رايا - 3 نقاط.

7- فويتشيك تشيزني - 3 نقاط.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
ذا بيست دوناروما أفضل حارس مرمى في العالم

