كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن وجود مخاوف لدى جماهير مانشستر يونايتد، حول مستقبل البرتغالي برونو فيرنانديز بعد تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها بشأن مصيره مع الفريق.

وقال فيرنانديز في تصريحات نشرها موقع givemesport الإنجليزي: "هناك لحظة أصبح فيها المال أهم شيء بالنسبة لإدارة مانشستر يونايتد.. النادي أراد بيعي في الصيف، ولكن أعتقد أنهم لم يمتلكوا الشجاعة لاتخاذ هذا القرار".

وعبر اللاعب عن عدم رضاه من رد فعل الشياطين الحمر في ذلك الوقت، مؤكدًا أنه تمسك بالبقاء داخل أسوار النادي والاستمرار في مسيرته مع الفريق.

وأكد موقع hitc الإنجليزي، أن هناك مخاوف شديدة من جماهير مانشستر يونايتد حول مستقبل اللاعب بعد هذه التصريحات، حيث أثارت تلك التصريحات تساؤلات الجماهير حول ما إذا كان اللاعب يسعى للرحيل عن الفريق أو أنه يلقي باللوم على إدارة النادي قبل رحيله في نهاية المطاف.

وربط الموقع بين تصريحات اللاعب والنجم المصري محمد صلاح على غرار أزمته مع سلوت، بعدما اشتكى لاعب الريدز من جلوسه على مقاعد البدلاء وعدم احترام دوره الأساسي في الفريق، خاصةً بعدما أكد أن النادي يريد التخلص منه وإلقاؤه تحت الحافلة على حد قوله.

ويأتي ذلك في ظل المعاناة التي سيعاني منها الشياطين الحمر في حال رحيل النجم البرتغالي برونو، نظرًا لكونه مشاركًا في القوام الأساسي للفريق في السنوات الأخيرة، إذ أكدت التقارير أنه من المرجح أن يكون هناك محادثات بين اللاعب وإدارة النادي من أجل حل المشكلة واحتواء تلك التصريحات.