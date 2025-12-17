أكد جرايم سونيس، أحد أساطير ليفربول الإنجليزي أن اسم محمد صلاح، نجم الفريق حاليًا سيُخلد في تاريخ النادي، مُشيرًا أيضًا إلى أن عليه مراجعة نفسه بشأن التصريحات التي أدلى بها، وانتقد فيها إدارة النادي، وأرني سلوت، المدير الفني للفريق.

وقال جرايم سونيس في تصريحات لموقع ليفربول إيكو: "مئة بالمئة كان صلاح يتصرف كطفل صغير، لقد جعل الأمر كله يدور حوله.. هو ليس السبب لعدم فوز الفريق بالمباريات، وإذا نظرت إلى الأمر، فقد كان لاعبًا رائعًا لهذا النادي".

وأضاف: "كم عدد المباريات التي حسمها بفضل عبقريته، سواء بصنع شيء ما أو بتسجيل هدف بنفسه؟ الكثير من المباريات التي حقق فيها ذلك في الماضي، ولكن عليه أن يُراجع نفسه أكثر، فأرقامه لا تُقارن بما كانت عليه العام الماضي، ونحن على مشارف منتصف الموسم".

وتابع: "محمد صلاح جزء من المشكلة، والمدرب قال إنه يشعر بأنه عندما لا تكون الكرة بحوزته، لا يكون مو في أفضل حالاته، لكن صلاح عوض ذلك بالقيام بأصعب شيء، وهو صناعة الأهداف وتسجيلها. كان بارعًا في ذلك، لكنه لم يكن كذلك هذا العام".

وأكمل: "على محمد صلاح أن يُراجع نفسه أولاً وقبل كل شيء.. لقد أشرف المدرب على فريق لم يكن يحقق الفوز بالدوري، ولم يكن صلاح يُساهم في ذلك".

وواصل: "سيُخلّد اسم صلاح في تاريخ ليفربول كأحد أعظم لاعبيه.. سيُختار ضمن أفضل تشكيلة على مر العصور لو تم اختيار 11 لاعبًا، لكن ذلك أصبح من الماضي.. عندما رأيت تصريحاته، شعرتُ بالغضب والاستياء في آنٍ واحد".

واستطرد: "كان كل حديثه يدور حول ما قدمه للنادي وكيف أنه ليس مُضطرًا للحضور يوميًا، والتنافس على مكانه في التدريبات.. ولكن ليس المهم ما قدمته للنادي، بل ما ستقدمه غدًا. الأمر أشبه بأي مكان عمل، لا يُحسب لك شيء عن الأمس، بل كل شيء يدور حول الغد".

وأشار: "عندما تكون مجموعة من اللاعبين، لديك 20 أو 25 لاعبًا، ليس بالضرورة أن تحبوا بعضكم بعضًا، ولكن عندما يحين يوم المباراة، فأنتم جميعًا في مركب واحد، تسيرون في الاتجاه نفسه".

وزاد: "لا أعتقد للحظة أن المدرب قد فقد السيطرة على غرفة الملابس أو أن هناك أي نوع من التمرد داخلها، لأنه تصرف كما كنت سأتصرف أنا وكما سيتصرف أي مدرب".

وأتم جرايم سونيس تصريحاته قائلًا: "لا أعتقد أننا رأينا صلاح يلعب بقميص ليفربول لأخر مرة. سيعود من كأس الأمم الأفريقية، ويستكمل مشواره، لكن إذا كنت تحاول فهم ما بين السطور، فيبدو أنه دار بينهما حديث، لكن لم يتم التوصل إلى حل. الأمر واضح تمامًا".