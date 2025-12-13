المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إيكيتيكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:31 م 17/12/2025
احتفال هوجو إيكيتيكي نجم ليفربول

إيكيتيكي

أعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، فوز النجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي لاعب نادي ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الجولة السادسة عشر من المسابقة.

وكان إيكيتيكي قاد ليفربول للفوز على برايتون، بعد تسجيله لهدفين في الفوز بنتيجة (2-0)، الذي أقيم في الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي.

وحصل إيكيتيكي على نسبة تصويت من الجماهير بلغت 28%، وكان بوكايو ساكا لاعب أرسنال أقرب منافس له بنسبة 16%.

بينما جاءت نسبة تصويت السداسي الآخر، إرلينج هالاند (15%)، هاري ويلسون (12%)، مالو جوستو ومورجان روجرز (11%)، إبراهيم سنجاري (5%)، وماركوس تافيرنير (2%).

اللاعبون الذين حصلوا على جائزة أفضل لاعب في الجولة بالدوري الإنجليزي:

الجولة الأولى: ريتشاليسون (توتنهام).
الجولة الثانية: جواو بالينيا (توتنهام).
الجولة الثالثة: دومينيك سوبوسلاي (ليفربول).
الجولة الرابعة: لوكاس بيرجفال (توتنهام).
الجولة الخامسة: ريان جرافنبرخ (ليفربول).
الجولة السادسة: إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي).
الجولة السابعة: مويسيس كايسيدو (تشيلسي).
الجولة الثامنة: هاري ماجواير (مانشستر يونايتد).
الجولة التاسعة: بريان مبيومو (مانشستر يونايتد).
الجولة العاشرة: مويسيس كايسيدو (تشيلسي).
الجولة الحادية عشر: جيريمي دوكو (مانشستر سيتي).
الجولة الثانية عشر: إيبيريشي إيزي (أرسنال).
الجولة الثالثة عشر: برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد).
الجولة الرابعة عشر: جابريال جودمونسون (ليدز يونايتد).
الجولة الخامسة عشر: برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد).
الجولة السادسة عشر: هوجو إيكيتيكي (ليفربول).

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول إيكيتيكي

