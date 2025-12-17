المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد اهتمام ميلان.. وست هام يحدد سعر فولكروج

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:19 م 17/12/2025
نيكلاس فولكروج

نيكلاس فولكروج

حدد نادي وست هام يونايتد الإنجليزي مطالبه المالية للاستغناء عن مهاجمه الألماني نيكلاس فولكروج، الذي يسعى ميلان الإيطالي للتعاقد معه.

ذكرت وسائل إعلام اليوم الأربعاء، أن ميلان تقدم بعرض لضم فولكروج، وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بوجود العرض، ينظر بجدية في العرض.

وأشارت التقارير إلى أن ميلان يسعى لاستعارة اللاعب مع خيار شرائه بشكل كامل، وأن فولكروج وافق على الشروط الشخصية مع النادي الإيطالي.

وبحسب تقرير لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن وست هام يأمل في تضمين بند شراء إلزامي مقابل رسوم تقارب 16 مليون يورو.

وكان النادي اللندني قد دفع 27 مليون يورو لضم اللاعب الألماني من بروسيا دورتموند في صيف 2024.

وعلى مدار موسم ونصف تقريبا، لم يتمكن صاحب الـ32 عاما من إحداث تأثير بارز مع الفريق اللندني، حيث عانى أيضا من عدة إصابات وتعثرات.

ويسعى فولكروج الذي شارك في 24 مباراة دولية للانتقال من فريقه لزيادة فرصه في العودة للمنتخب الألماني الذي يشارك في بطولة كأس العالم العام المقبل.

وشارك فولكروج في 9 مباريات فقط مع "الهامرز" بمختلف المسابقات، لم يسجل أو يصنع خلالها أي أهداف.

ميلان وست هام نيكلاس فولكروج

