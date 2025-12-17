يستعد ليفربول لخوض مباراة من العيار الثقيل أمام نظيره توتنهام، في إطار مواجهات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعاني الريدز من غياب بعض لاعبيه بسبب الإصابة، بجانب عدم تواجد النجم المصري محمد صلاح الذي انضم إلى معسكر الفراعنة للاستعداد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

تقارير تكشف مصير ثنائي ليفربول من مباراة توتنهام بالدوري الإنجليزي

وكشفت صحيفة ذا أثليتك البريطانية عن موقف كل من سوبوسلاي وجوميز من المشاركة في مباراة توتنهام، حيث يحتاج سلوت توافر كل العناصر المتاحة في طريق العودة للمنافسة على لقب البريميرليج.

وغادر سوبوسلاي ملعب مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي في اللحظات الأخيرة بنهاية الأسبوع الماضي، في حين أظهر الفحص الطبي للاعب أنه تعرض لإصابة في الكاحل، لكنه يستيجيب للعلاج بشكل جيد.

وأكدت التقارير أن ليفربول سيواصل مراقبة وضع اللاعب قبل اتخاذ القرار النهائي يوم الجمعة المقبل بشأن مشاركته في المباراة.

وأضافت أنه إذا منع ليفربول اللاعب من المشاركة، فمن المتوقع أن يعود لمباراة الفريق ضد وولفرهامبتون متذيل الترتيب، على ملعب أنفيلد في 27 ديسمبر بالدوري الإنجليزي.

من جانبه، أشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع غياب جو جوميز عن مباراة توتنهام، بعد الإصابة التي تعرض لها في أوتار الركبة خلال الشوط الأول أمام برايتون، على الرغم من أنها ليست خطيرة.

ويعتزم ليفربول التعامل بحذر مع إصابة اللاعب بسبب تاريخه المرضي معها، وعلى الرغم من ذلك فهناك حالة من الارتياح في ليفربول على التعامل جيدًا مع إصابة اللاعب.

ومن المقرر أن يشارك كونور برادلي محل جوميز في مركز الظهير الأيمن يوم السبت المقبل في مباراة توتنهام، حيث سيكون اللاعب الأيرلندي متاحًا بعد انتهاء إيقافه لمباراة واحدة.