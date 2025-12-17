المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

1 1
19:00
فلامنجو

فلامنجو

كأس كاراباو
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
21:30
برينتفورد

برينتفورد

كأس ملك أسبانيا
تالافيرا

تالافيرا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:15
فولهام

فولهام

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

بينها صدام مانشستر سيتي.. تعديلات على مباريات ليفربول في شهر فبراير

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:52 م 17/12/2025
ليفربول

ليفربول

أعلن نادي ليفربول إجراء تعديلات على مواعيد مباراتين في شهر فبراير المقبل بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم "2025-2026".

وخاض ليفربول 16 جولة في بريميرليج هذا الموسم، فاز في 8، خسر 6، وتعادل في مباراتين.

وتم إعادة جدولة مباراتين من مواجهات ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز في شهر فبراير.

ومن المقرر أن يستضيف ليفربول نظيره مانشستر سيتي يوم الأحد 8 فبراير في تمام الساعة (6:30 مساءً) بتوقيت القاهرة.

بينما سيحل ليفربول ضيفا على سندرلاند يوم الأربعاء 11 فبراير (10:15 مساءً) بتوقيت القاهرة.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، ويليه مانشستر سيتي وصيفا بـ34 نقطة.

بينما يقع ليفربول في المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 26 نقطة.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

 

 

ليفربول الدوري الإنجليزي محمد صلاح ترتيب الدوري الإنجليزي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

1 1
فلامنجو

فلامنجو

74

تبديل لصالح فلامنجو بدخول إيفرتون وخروج جيورجيان دي أراسكايتا

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg