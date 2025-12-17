أعلن نادي ليفربول إجراء تعديلات على مواعيد مباراتين في شهر فبراير المقبل بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم "2025-2026".

وخاض ليفربول 16 جولة في بريميرليج هذا الموسم، فاز في 8، خسر 6، وتعادل في مباراتين.

وتم إعادة جدولة مباراتين من مواجهات ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز في شهر فبراير.

ومن المقرر أن يستضيف ليفربول نظيره مانشستر سيتي يوم الأحد 8 فبراير في تمام الساعة (6:30 مساءً) بتوقيت القاهرة.

بينما سيحل ليفربول ضيفا على سندرلاند يوم الأربعاء 11 فبراير (10:15 مساءً) بتوقيت القاهرة.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، ويليه مانشستر سيتي وصيفا بـ34 نقطة.

بينما يقع ليفربول في المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 26 نقطة.

