وفاة لاعب وولفرهامبتون السابق في حادث سير مأساوي

توفي لاعب كرة القدم الشاب إيثان ماكلويد، مهاجم نادي ماكليسفيلد، عن عمر يناهز 21 عامًا، إثر حادث سير ليلة الثلاثاء.

وفاة إيثان ماكلويد موهبة أكاديمية وولفرهامبتون في حادث سير

ووفقًا للتقارير، كان ماكلويد في طريقه إلى منزله بعد فوز فريقه سيلكمن 2-1 عندما اصطدمت سيارته المرسيدس البيضاء بالحاجز المعدني على جانب الطريق في حوالي الساعة العاشرة مساءً.

ورغم تلقيه المساعدة من المارة وأفراد الشرطة، توفي اللاعب في مكان الحادث.

ناشدت الشرطة أي شخص يمتلك لقطات من كاميرا السيارة أو معلومات إضافية بالتواصل معها لمساعدتهم في التحقيقات.

نادي ماكليسفيلد في حالة صدمة بعد وفاة نجمه الشاب

وفي بيان رسمي، قدم نادي ماكليسفيلد تحية مؤثرة للاعبه، مؤكدًا: "كان إيثان عضواً موهوباً ويحظى باحترام كبير في فريقنا الأول، وكانت حياته كلها أمامه، شخصيته الجذابة جعلته محبوبًا لدى كل من تعامل معه.

وأضاف: "لقد ألهمت مهنية إيثان وأخلاقيات عمله الجميع، وشغفه بالحياة وضع الابتسامات على وجوهنا جميعًا – حتى في أحلك الأيام."

وتابع النادي: "لقد صدم خبر وفاة إيثان نادينا بأكمله، ولا توجد كلمات تعبر عن الشعور الهائل بالحزن والخسارة الذي نشعر به الآن."

كما أشاد أسطورة مانشستر يونايتد ريو فرديناند باللاعب الشاب، قائلًا: "أرسل حبي لعائلة إيثان وأصدقائه".

ماذا قدم إيثان ماكلويد خلال مسيرته؟

وكان ماكلويد قد أمضى 10 سنوات في أكاديمية وولفرهامبتون واندررز، ولعب أيضًا في أندية ألفيتشيرش، روشال أولمبيك، وستوربريدج، قبل أن يوقع عقدًا مع فريق ماكليسفيلد، أحد أندية دوري الدرجة السادسة الإنجليزي، في يوليو الماضي.