مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

1 1
(2 - 1)
19:00
فلامنجو

فلامنجو

كأس كاراباو
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

1 0
21:30
برينتفورد

برينتفورد

كأس ملك أسبانيا
تالافيرا

تالافيرا

0 0
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
نيوكاسل

نيوكاسل

1 0
22:15
فولهام

فولهام

وفاة لاعب وولفرهامبتون السابق في حادث سير مأساوي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:18 م 17/12/2025
إيثان ماكلويد

إيثان ماكلويد

توفي لاعب كرة القدم الشاب إيثان ماكلويد، مهاجم نادي ماكليسفيلد، عن عمر يناهز 21 عامًا، إثر حادث سير ليلة الثلاثاء.

وفاة إيثان ماكلويد موهبة أكاديمية وولفرهامبتون في حادث سير

ووفقًا للتقارير، كان ماكلويد في طريقه إلى منزله بعد فوز فريقه سيلكمن 2-1 عندما اصطدمت سيارته المرسيدس البيضاء بالحاجز المعدني على جانب الطريق في حوالي الساعة العاشرة مساءً.

ورغم تلقيه المساعدة من المارة وأفراد الشرطة، توفي اللاعب في مكان الحادث.

ناشدت الشرطة أي شخص يمتلك لقطات من كاميرا السيارة أو معلومات إضافية بالتواصل معها لمساعدتهم في التحقيقات.

نادي ماكليسفيلد في حالة صدمة بعد وفاة نجمه الشاب

وفي بيان رسمي، قدم نادي ماكليسفيلد تحية مؤثرة للاعبه، مؤكدًا: "كان إيثان عضواً موهوباً ويحظى باحترام كبير في فريقنا الأول، وكانت حياته كلها أمامه، شخصيته الجذابة جعلته محبوبًا لدى كل من تعامل معه.

وأضاف: "لقد ألهمت مهنية إيثان وأخلاقيات عمله الجميع، وشغفه بالحياة وضع الابتسامات على وجوهنا جميعًا – حتى في أحلك الأيام."

وتابع النادي: "لقد صدم خبر وفاة إيثان نادينا بأكمله، ولا توجد كلمات تعبر عن الشعور الهائل بالحزن والخسارة الذي نشعر به الآن."

كما أشاد أسطورة مانشستر يونايتد ريو فرديناند باللاعب الشاب، قائلًا: "أرسل حبي لعائلة إيثان وأصدقائه".

ماذا قدم إيثان ماكلويد خلال مسيرته؟

وكان ماكلويد قد أمضى 10 سنوات في أكاديمية وولفرهامبتون واندررز، ولعب أيضًا في أندية ألفيتشيرش، روشال أولمبيك، وستوربريدج، قبل أن يوقع عقدًا مع فريق ماكليسفيلد، أحد أندية دوري الدرجة السادسة الإنجليزي، في يوليو الماضي.

مانشستر يونايتد ريو فرديناند إيثان ماكلويد نادي ماكليسفيلد

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
تالافيرا

تالافيرا

0 0
ريال مدريد

ريال مدريد

25

محاولة لريال مدريد بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء وتمر الكرة بجوار المرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

1 0
برينتفورد

برينتفورد

48

نهاية الشوط الأول بتقدم فريق مانشستر سيتي على برينتفورد بهدف دون رد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

1 1
فلامنجو

فلامنجو

131

الأخطبوط سافونوف يقود باريس سان جيرمان للفوز بكأس إنتركونتيننتال على حساب فلامنجو

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
