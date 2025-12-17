كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي ريال مدريد في محادثات مع مانشستر يونايتد من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الشاب كوبي ماينو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مع حصول النادي الملكي على رد واضح من إدارة "الشياطين الحمر" بشأن مستقبل اللاعب.

مانشستر يونايتد يطلب 90 مليونًا وريال مدريد يرد

وبحسب موقع "TEAMtalk"، فإن ماينو لم يحجز مكانًا أساسيًا في تشكيل مانشستر يونايتد هذا الموسم تحت قيادة المدرب روبن أموريم، إذ لم يبدأ أي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، واكتفى بالمشاركة كبديل في 11 مواجهة، بإجمالي 212 دقيقة فقط.

وجاءت آخر مشاركة للاعب البالغ من العمر 20 عامًا خلال مواجهة بورنموث، التي انتهت بالتعادل 4-4 على ملعب أولد ترافورد.

وأثارت المباراة جدلًا إضافيًا بعد ظهور جوردان ماينو-هامز، الشقيق غير الشقيق للاعب، مرتديًا قميصًا كتب عليه "أطلقوا سراح كوبي ماينو"، ما لفت الأنظار إلى وضع اللاعب داخل الفريق.

ريال مدريد يضع نجم باريس سان جيرمان كخيار أول

من جانبه، أفاد موقع "ديفينسا سنترال" بأن ريال مدريد استفسر بالفعل عن إمكانية ضم ماينو في يناير، رغم أن إدارة النادي تضع نجم باريس سان جيرمان، فيتينيا، كخيار أول لتعزيز خط الوسط، بينما يعد لاعب مانشستر يونايتد خيارًا بديلًا.

ووصف التقرير ماينو بأنه "لاعب متكامل بشكل لافت رغم صغر سنه"، مؤكدًا أن مانشستر يونايتد حدد مبلغًا يقارب 90 مليون يورو للتخلي عنه.

في المقابل، جاء رد ريال مدريد حاسمًا، حيث أوضح أنه غير مستعد لدفع أكثر من 50 مليون يورو لإتمام الصفقة، ما يجعل المفاوضات – في حال استمرارها – مرهونة بتقليص الفجوة الكبيرة بين مطالب الطرفين.