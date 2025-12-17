المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:00
ميلان

ميلان

كأس رابطة الأندية
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

دوري المؤتمر الأوروبي
لويزان سبورت

لويزان سبورت

- -
22:00
فيورنتينا

فيورنتينا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

يونايتد يرفض التنازل.. هل ينجح ريال مدريد في التعاقد مع كوبي ماينو؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:58 م 17/12/2025 تعديل في 11:07 م
ماينو

ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع كوبي ماينو

كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي ريال مدريد في محادثات مع مانشستر يونايتد من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الشاب كوبي ماينو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مع حصول النادي الملكي على رد واضح من إدارة "الشياطين الحمر" بشأن مستقبل اللاعب.

مانشستر يونايتد يطلب 90 مليونًا وريال مدريد يرد

وبحسب موقع "TEAMtalk"، فإن ماينو لم يحجز مكانًا أساسيًا في تشكيل مانشستر يونايتد هذا الموسم تحت قيادة المدرب روبن أموريم، إذ لم يبدأ أي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، واكتفى بالمشاركة كبديل في 11 مواجهة، بإجمالي 212 دقيقة فقط.

وجاءت آخر مشاركة للاعب البالغ من العمر 20 عامًا خلال مواجهة بورنموث، التي انتهت بالتعادل 4-4 على ملعب أولد ترافورد.

وأثارت المباراة جدلًا إضافيًا بعد ظهور جوردان ماينو-هامز، الشقيق غير الشقيق للاعب، مرتديًا قميصًا كتب عليه "أطلقوا سراح كوبي ماينو"، ما لفت الأنظار إلى وضع اللاعب داخل الفريق.

ريال مدريد يضع نجم باريس سان جيرمان كخيار أول

من جانبه، أفاد موقع "ديفينسا سنترال" بأن ريال مدريد استفسر بالفعل عن إمكانية ضم ماينو في يناير، رغم أن إدارة النادي تضع نجم باريس سان جيرمان، فيتينيا، كخيار أول لتعزيز خط الوسط، بينما يعد لاعب مانشستر يونايتد خيارًا بديلًا.

ووصف التقرير ماينو بأنه "لاعب متكامل بشكل لافت رغم صغر سنه"، مؤكدًا أن مانشستر يونايتد حدد مبلغًا يقارب 90 مليون يورو للتخلي عنه.

في المقابل، جاء رد ريال مدريد حاسمًا، حيث أوضح أنه غير مستعد لدفع أكثر من 50 مليون يورو لإتمام الصفقة، ما يجعل المفاوضات – في حال استمرارها – مرهونة بتقليص الفجوة الكبيرة بين مطالب الطرفين.

الدوري الإنجليزي ريال مدريد مانشستر يونايتد كوبي ماينو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg